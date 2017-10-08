高市深夜飄惡臭 儀器檢測尋臭源中央社 (2017-10-08 01:30)
高雄市鼓山、鹽埕和三民區一帶7日晚上近10時許，陸續有民眾向市府1999通報空氣中有令人作嘔的臭氣瀰漫，消防局和相關局處忙著檢測找原因。（高市府供圖）中央社高雄傳真 106年10月8日
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