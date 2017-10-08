【中央網路報】

主計處日前公布了最新的經濟成長統計，今年上半年的經濟成長為2.39%，預估今年的經濟成長為2.11%，成功的「保二」。雖然經濟成長達到了三年來的最佳，但相較今年前八個月外銷出口成長了12.5%，但民間投資卻預估只成長1.70%，民間消費的成長也不如預期，投資不振與消費不足，成了台灣經濟面臨最大的結構性問題。值此新舊內閣交替之際，如何解決內需不足問題，並提出有效對策，即為重要課題。此次的經濟成長率預估成功「保二」，相較於前兩年的0.72%與1.48%，達到近3年來最佳，但若仔細分析經濟成長的結構，卻透露了隱憂。台灣今年前八個月的出口較去年成長12.5%，外貿成長動能大幅回升，過去台灣出口若能高達10%以上的成長，經濟成長率起碼能達到4%的水準，但今年還是勉強「保二」，明年預估也沒顯著成長。一般而言，出口暢旺會讓企業加大生產規模、帶動投資，或許會有遞延的效應，也就是等到景氣更為明朗，廠商才會加速投資，但明年民間投資的成長預估為1.55%，還不如今年的1.70%，都是近年來的最低水準，顯然出口的回暖已不能有效帶動投資增加；另一方面，出口景氣好轉，會帶動廠商營收增長，進一步推動受雇員工的薪資成長、帶動消費，但這兩年的消費成長預估也同樣不如預期。換言之，出口已經不能成為帶動台灣經濟成長的主要動能，投資不振與消費不足，已然成了台灣經濟現階段面臨最大的結構性問題。投資環境的好壞是企業投資與否的關鍵，過去企業界已多次疾呼政府要加強投資環境的改善，但8月15日一場無預警的大停電，導致政府所謂「不缺電」的保證破功，也重重打擊了投資者的信心。雖然此次損失金額看似不大，但對企業投資信心的衝擊才是關鍵，科學園區同業公會常務理事林錫銘就表示「無預警停電事件將影響廠商投資信心」，政府絕不可輕忽。今年民間投資成長為1.70％，已經是近5年最低，如果政府無法降低停電的風險，無法有效挽回企業的信心，則預測的數字只怕會持續下探。投資不振就要加強招商引資，但政府對於吸引廠商投資卻未展現出積極性。日前鴻海董事長郭台銘與美國總統川普共同開記者，並宣布要在美國投資一百億美元，但之後卻未有任何政府官員與鴻海接洽希望他能擴大在台灣投資。還有，前經濟部長何美玥率龐大的投資團到美國，也未見台灣官員大舉到國外招商，或是在台灣舉辦招商大會吸引各國投資者前來。根據投審會發布的數據顯示，2017年前8個月核准的僑外投資總件數為2,146件、投資金額48.71億美元，分別較去年同期減少5.6%和26.5%。事實上，外資要來一個國家投資，對於該國的政策連貫性與一致性相當重視，日前歐洲在台商務協會（ECCT）直指，台政府政策缺乏持續性，已經損及政府信譽以及對國際投資的吸引力，這樣的言論值得政府重視。另一方面，內需消費不足也是制約經濟成長的主因之一。根據經濟部統計，今年六、七月台灣的零售業營業額還較去年同期衰退1.9%及1.6%，雖然到了八月份已經有回升，但這些零售業營業額是名目金額，在目前的通貨膨脹率還有約1.5%的水準，也就是若扣除物價成長，實質的消費數據將更為難看。當然背後的原因很多，但最重要的還是消費者的信心不足，事實上現在的國際景氣都在復甦，而且股市還在萬點以上，那為什麼消費者的信心如此低落，就需要政府深究。從最新的經濟成長預估來看，雖較前兩年成長，但我們不容樂觀，因為主要是由外貿出口所帶動，國內投資與消費卻不見成長，也就是「外熱內冷」的情況。值此新舊內閣交替之際。我們期許新內閣能重視這個問題，積極改善投資環境並重振消費者信心，讓經濟能進一步成長。