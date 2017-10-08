【中央網路報】

自從去年五二0以來，陸客日漸減少。(資料照片) 正值陸客來台觀光人數日漸減少之際，民進黨政府對於陸客自由行「不准數比例」，竟然比起以前倍增，甚至連周杰倫的大陸歌迷來台都被刁難。這種現象令人實在匪夷所思，難道民進黨政府覺得陸客人數太多了嗎？為什麼世界各國都在拼命爭取陸客，而台灣卻要反其道而行呢？自從去年五二0以來，陸客日漸減少，去年陸客來台較前一年減少六十七萬餘人次，減幅16.07%；今年一至八月，團客只有五十三萬餘人次，同比減少五十六萬餘人次；自由行陸客僅六十九萬餘人次，同比減少二十九萬餘人次。照理講，民進黨政府理當積極尋求解決之道，大力歡迎陸客才是。然而，國民黨立委陳學聖日前指出，民進黨政府對於陸客自由行嚴加審查，拒絕比例大幅增加。據統計，大陸地區人民申請台從事個人旅遊，也就是自由行的不准數比例，從二0一四年的0.8%逐年上升，二0一六年為1.48%，今年一至八月則高達1.89%，顯見台灣正在緊縮兩岸交流。尤其離譜的是，有一大陸人士原本計劃九月底和家人來台旅遊，卻遭拒絕，理由竟然是他年初曾到金門參加路跑，賽後拜訪台灣選手和前輩，寫了文章，還到金門縣政府參觀；另一個周杰倫的大陸歌迷則強調，好不容易搶到票，也不是首次來台灣，卻被移民署不斷要求補件，還一直問他來台灣這麼多次要做什麼；讓他感覺台灣政府對自由行陸客的態度，好像是在防賊。按照陸委會的說法，歡迎陸客來台路跑或看演唱會，今年拒簽人數增加，是因應世大運，比賽期間對曾有違規紀錄者會從嚴審查，是不得不然的管制措施。這樣的說法，乍聽起來似乎不無道理；問題是，被拒簽的人難道都有違規紀錄或是安全顧慮嗎？眾所皆知，大陸觀光客不但已經是歐美國家在旅遊上不可或缺的客群，也讓亞太各國因此增加不少相關服務業和商品的工作機會。根據聯合國世界旅遊組織（U N W T O）發布的數據，二0一六年中國大陸出境旅遊人數達一點三五億人次，境外消費總額高達二六一一億美元（約七點九二兆台幣），不僅比前一年大幅增長12%，持續維持四年來世界第一大出境消費國的地位。這當然就是世界各國都極力爭取陸客的最主要原因。據大陸官方估計，「十一」長假大概會有超過六百萬人出境旅遊，創歷史新高。值得注意的是，最受大陸旅客青睞的前十名國家，分別是泰國、日本、美國、新加坡、澳洲、加拿大、越南、義大利、俄羅斯及馬來西亞，台灣早已不在其列；在「十一」長假前半段期間，來台自由行的陸客平均每天大概有一萬二千人次，而團客平均每天只有二千九百人次，與其他國家比較，完全不成比例。事實上，民進黨政府寄望以增加東南亞旅客來取代陸客的做法，早就證明徒勞無功。舉例來說，今年一到七月，到台北101觀景台參觀的東南亞旅客人數，較去年同期大幅成長69%，但在陸客大量減少的情況之下，參觀總人數比起去年同期人次減少24%，足足少了四十萬人次。無庸置疑，在民進黨政府「表面歡迎，實際排斥」的政策下，未來陸客必然越來越少。