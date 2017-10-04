原標題：村上春樹能不能獲諾貝爾文學獎？博彩業可能告訴你答案

每一年的諾貝爾獎開出前，各界都在猜測誰能成為獲獎者。

對博彩公司來說，諾貝爾獎不是科學盛宴，而是一門生意。各大博彩公司開除的賠率表，正在成為媒體和吃瓜群眾一窺這一神秘大獎的窗口。

不過，雖然諾貝爾獎獎項眾多，最受博彩公司歡迎的還是文學獎以及和平獎。

外事兒（微信ID：xjb-waishier）在幾家博彩公司網站搜索「諾貝爾獎」（Nobel prize），都只有針對這兩個獎項的下注。

這或許與其它獎項專業性太強，一般人競猜根本無處下手有關。

明天，諾貝爾文學獎將揭曉答案。誰能成為最終獲獎者？村上春樹會不會繼續陪跑？博彩公司能否再壓中一次？

我們先從鮑勃·迪倫（BobDylan）「爆冷」獲獎說起。

去年，瑞典文學院將諾貝爾文學獎頒給了美國搖滾歌手迪倫，讓很多人直呼意外。

然而早在2011年，迪倫就已進入博彩公司的「法眼」。

當年諾貝爾文學獎揭曉前幾天，立博（Ladbrokes）公司突然將迪倫的賠率從100/1調至10/1，成為第4熱門人選。（賠率越低說明越被博彩公司看好）

迪倫的名字雖然很早就出現在博彩公司的賠率榜上，但他一直被認為是文學圈外之人，進入榜單純粹是因為名氣大。

然而2011年發生的一件事讓博彩公司對他「另眼相看」。

那年6月，紐斯塔特國際文學獎（the Neustadtinternational prize）公佈了9人候選名單，迪倫名列其中。

作為美國最具聲望的文學獎，紐斯塔特國際文學獎兩年頒一次獎，有「美國諾貝爾文學獎」之稱，至今已有20餘位得主和候選人獲得了諾貝爾文學獎。

或是基於這一原因，儘管迪倫最終並未獲獎，立博仍將迪倫列為當年的諾貝爾文學獎熱門之一。

立博公司發言人AlexDonohue當時是這麼說的：

我們已經聽到太多人的「建議」，迪倫今年有很大機會得獎。如果他沒有進入熱門名單，會讓很多人受傷的。就像他歌詞所唱，「錢不是萬能的，但沒有錢是萬萬不能的」，於我們而言，這也是一門好生意。

事實上，在去年諾貝爾文學獎正式頒獎前，迪倫的名字已經悄然升至賠率榜第四。

這並不是博彩公司第一次「壓中」獲獎得主。

真正讓博彩公司名聲大噪的正是2012年，中國作家莫言是那年的文學獎得主。

在當年文學獎揭曉前很長一段時間，莫言一直位列各大博彩公司賠率榜榜首。

不過在頒獎前一天，優勝客（Unibet）等多家博彩公司突然調低村上春樹的賠率，莫言跌倒賠率榜第二位。

結果我們都知道了。

那麼，博彩公司的賠率表是基於哪些因素計算出來的？

答案其實很簡單——基本靠蒙。

與其他幾項諾獎不一樣的是，文學獎更為神秘、更難以預測。

沒有候選人名單，不知道評委是誰，沒有明確評選標準……

對博彩公司來說，製作賠率榜需要考慮很多因素，但絕不是包括讀書。

在《波士頓環球郵報》一篇題為《誰能贏得諾貝爾文學獎》的文章中，立博公司編製賠率員工的工作基本流程是這樣的：

綜合評估各作家的國籍、在行業中的評價、歷屆獲獎者信息等，然後自行創造一個分析框架，最終作出預測。

這些因素的側重度並不一樣。

外事兒（微信ID：xjb-waishier）注意到，圈內其他作家和評論者的評價更為重要。

據媒體報導，2012年，優勝客之所以將莫言列為賠率最低作家，最重要的原因是當時同行作家、文學評論家和記者等，都對莫言的作品持肯定態度。比如另一位諾貝爾文學獎得主、日本作家大江健三郎對莫言多次公開推崇。

當然了，賠率榜開出以後，並非一成不變。

博彩公司會保持對社交媒體、文學論壇的時刻關注，看看一些重要專家、學者和記者對榜單上作家的看法，再根據這些資料實時調整賠率。

根據博彩公司的經驗：

諾貝爾文學獎的評委很在意這些看法，這些都可能是影響諾貝爾獎最後的歸宿。

如果你常年關注諾貝爾文學獎的賠率，你會發現，今年的榜單跟去年、前年乃至大前年，都沒有什麼太大區別。

比如今年賠率榜排名前十的作家，「千年陪跑王」村上春樹自不必說，恩古吉（Ngugi Wa Thiong『o）、阿特伍德（Margaret Atwood）、奧茲（Amos Oz）、阿多尼斯（Adunis）都是老面孔了。

村上春樹今年會獲獎嗎？

這恐怕只有瑞典文學院的評委們知道了。

對村上春樹本人來說，每年都是文學獎大熱門，每年又都與諾獎擦肩而過，肯定是既無奈又心塞。

他在今年1月出版的新書《我的職業是小說家》中寫道：

一旦落選，就有許多人趕來看我，對我說：「這次太遺憾啦。不過下次絕對能得獎。下部作品請好好寫啊！」我不知道該怎麼回答才好。

對博彩公司來說，不管誰獲獎，看著越來越多的人去網站下注，他們都會是笑著的吧。