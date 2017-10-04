原標題：今年的國慶長假，少了中國遊客的韓國首都是這樣的…

韓國部署「薩德」系統對中韓關係的傷害有很多方面，旅遊業首當其衝。去年中國國慶節期間大街小巷還滿滿中國遊客的首爾，今年可謂冷清至極。沒有了中國團體遊客，韓國旅遊從業者眼看著不斷刷新的損失數字叫苦不迭。

在中韓互訪人次接近千萬大關的火紅時代，標誌性的照片應該是首爾樂天百貨中大排長龍的中國遊客。可是現在樂天百貨不見了中國人排隊結賬的盛況，一名收銀員說，團體遊客像變戲法一樣統統消失，雖然還有零星的散客和買手出現，但銷售額劇烈下滑是不爭的事實。

今年中國國慶長假的首日，首爾下起了秋雨，這令本來就少見中國遊客的幾幢綜合性商廈顯得更加冷清。觀察了一下，同一幢樓裏面的汗蒸幕和電影院是最有人氣的地方，而那些服裝攤位則少有人問津。來自吉林延邊的千先生在汗蒸幕從事服務工作，他說以前他在濟州島溫泉度假村工作的時候，每天接待300名客人的話，至少有三分之二都是中國人。

在能夠遠眺城市天際線的韓屋北村，首爾觀光協會聘請的中文遊客服務工作人員朴靜感覺到自從「薩德」影響中韓關係后，中國遊客至少少了三分之一。

其實， 一度寄希望於擴大東南亞甚至中東遊客客群的官方，如今冷酷的現實擺在眼前，那就是東南亞遊客的消費能力明顯不如中國遊客，而中東土豪更是對出遊韓國的興趣不大。

大邱大學旅遊管理專業外籍教授陳涵說，地處「薩德」部署地的大邱人對中國遊客訪韓變天深有感觸，大邱以前辦炸雞啤酒節，還有青島方面的捧場，今年則少了中國人幫襯。她對明年平昌冬奧會能否吸引足夠的中國觀眾也感到十分憂慮。今年5月曾特意到平昌冬奧會舉辦地車站實地調研的她發現，標識牌缺失和內容錯誤比比皆是，有的標識掛在柱子上，令遊客會誤以為是廣告。

韓國文化觀光院研究員吳訓誠則把「薩德」矛盾列為影響韓國入境市場的最大問題。

對於如何改善中韓關係，笪志剛給出的答案是四個字：文化交流。他說，中韓關係因為韓國部署「薩德」似乎陷入死結，如何讓兩國關係克服阻力，在考驗政治家睿智的同時也為文化交流打開僵局提供了新機遇。