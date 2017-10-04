中新社曼谷10月4日電 (記者 王國安)大批中國遊客近日陸續湧入泰國度假。泰國開泰研究中心4日公佈的一份報告稱，中國國慶節長假期間赴泰中國遊客數量可達約33萬人次，較去年同期增長57.1%。

資料圖：圖為曼谷民眾「濕身」大戰。

該中心認為，中國遊客放緩赴韓國旅遊、以及去年同期泰國開始整治零團費旅遊造成比較基數低，是今年「十一」黃金周赴泰中國遊客大幅增長的主要原因。

泰國是中國遊客喜愛的旅遊目的地，其中曼谷、芭堤雅、普吉、清邁和蘇梅島最受青睞。

中國一家旅行網站早前公佈的調查數據顯示，計劃在國慶節長假期間出國旅遊的中國遊客數量約600萬人次，其中選擇泰國為旅遊目的地的人數最多，其次是日本和美國。

泰國觀光與體育部表示，中國國慶期間，中國遊客預計將給泰國帶來110億泰銖(約22億元人民幣)的旅遊收益，而整個10月將會有60萬名中國遊客來泰，與去年同期相比增加二成。

為迎接「十一」黃金周中國遊客，以及保障他們在泰旅遊期間的安全，泰國觀光與體育部已明令該部駐各個府治的辦事處，提前與當地旅遊業者溝通，做好一系列準備，為中國遊客提供良好的服務；明令各個地區的遊客救助中心安排會中文的工作人員，幫助中國遊客解決各種問題；與旅遊警察進行協商，就近保護遊客安全；與中國駐泰大使館合作，安排足夠的工作人員為遊客服務；同時與相關部門協商為遊客提供方便，如機場的出入境檢查處等。

根據開泰研究中心的預計，今年全年赴泰中國遊客數量將達970萬人次，同比增長10%。(完)