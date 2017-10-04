中新社拉斯維加斯10月3日電 (記者 張朔)「據目前掌握的信息，拉斯維加斯槍擊事件死傷者中尚未發現中國人。我們將繼續同美方保持密切聯繫，查找有無中國人在事件中受傷。」

當地時間10月3日下午，剛剛結束同美國警方工作會談的中國駐舊金山副總領事查立友，在拉斯維加斯大都會區警察局總部接受中新社記者專訪時作上述表示。

當地時間10月1日晚間，美國內華達州拉斯維加斯一場音樂會上發生槍擊事件，造成至少59人死亡，500多人受傷。

10月1日晚，一名64歲的「獨狼式」槍手在位於拉斯維加斯市中心區域的曼德勒海灣酒店32層房間內，向正在附近舉行露天鄉村音樂節的人群開槍掃射，目前已造成59人死亡、500餘人受傷，成為美國現代歷史上死傷最慘重的槍擊事件。

接到事件消息后，中國駐舊金山總領事羅林泉馬上派工作組搭乘最早一班飛機趕赴拉斯維加斯，開展護僑工作。工作組抵達后隨即在本地僑團幫助下，走訪中國旅行團和接收傷員最多的當地醫院。工作組還同當地郡市警察局、應急處置部門等有關機構負責人對接，希望他們與中方密切配合，及時通報有無中國公民在槍擊事件中傷亡的消息。

2日，很多拉斯維加斯當地華人前往血液中心，為在槍擊事件中受傷的人們獻血。人們還帶來很多食物和水，送給獻血者和志願者。 中新社記者 張朔 攝

查立友告訴記者，美方對中方上述要求非常配合。目前遇難者遺體辨認工作基本結束，當地警方正在陸續公佈死者身份。據目前掌握的信息，拉斯維加斯槍擊事件死傷者中尚未發現中國人。下一階段，工作組將繼續與當地應急、警務和醫療部門保持密切溝通，持續關注事件調查進展，及時向中國公民提供領事保護。

「我們要在確定沒有中國公民在槍擊事件中傷亡、確定所有中國公民的利益得到保護之後，才會從拉斯維加斯返回舊金山。」查立友說，「這是我們的任務，為我們在這裏的同胞提供所有保護措施。」(完)