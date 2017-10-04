（中央社記者呂欣憓台北2017年10月4日電）資通訊安全已成為重要議題，立法院預算中心指出，資安專法尚未完成，導致關鍵資訊基礎設施資安防護能力恐有不足，呼籲政府宜儘速完成「資通安全管理法」，提升資安能量。



雖著網際網路、行動裝置、雲端科技的發達，資訊安全已經成為全球最重視的議題，根據立法院預算中心編寫的107年度中央政府總預算案整體評估報告，國內資安法規未臻健全，相關單位不易落實資安防護。



報告指出，107年度中央政府總預算案行政院所屬機關計編列新台幣102億685萬2000元資通訊費，其中資訊安全防護費為11億2551萬4000元，占整體行政院所屬機關資通訊費11.03%。



預算中心指出，國內資安法規未臻健全，在公部門雖有資通安全推動單位與相關遵行法令，其中屬法律者，規範目的各異，而適用時或僅就實害結果進行處罰，或其保護客體僅以特定類型的資料為限，並非整體考量資通安全管理。



預算中心指出，其餘規定對資通安全管理雖定有較細節的規範，但位階較低，且規定分散，適用上難免不足，相關單位不易落實；另適用於非公務機關的規定，因立法目的不同，其適用範圍、保護客體與規範對象亦有差異，無法作為各非公務機關共通遵循標準，難以帶動整體資通安全能量。



預算中心因此認為，政府宜儘速完成「資通安全管理法」立法程序 ，賦予各機關資通安全維護義務的法源，提升資通安全能量。



預算中心也指出，民生與工業基礎設施聯網後，成為駭客攻擊新目標，近年來國內外接連發生重大資安事件，已造成政府聲譽及企業財產損失，駭客零時差攻擊風險遽增，資安儼然成為國家安全之重要一環，關鍵基礎設施資安防護亟待強化。



報告指出，政府自106年度起推動「旗艦資安計畫」，4年總經費為44億4291萬9000元，其中有經濟部、內政部等10個機關於107年度共編列資安計畫經費為9億2669萬1000元，顯示政府已將國家關鍵基礎設施資安防護列為未來重要施政目標。