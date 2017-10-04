（中央社記者廖禹揚台北4日電）找車位是開車外出的一大難題，除政府致力研擬相關措施，業者也看準「停車」市場，推出智慧車鎖與地磁感應器等科技產品，有助活化閒置車位利用。



許多人都曾有過在市區開車打轉、尋找車位的經驗，都會區車位一位難求。以汽車密度最高的台北市為例，根據交通部統計至今年8月底，台北市登記小客車數量逾72萬輛，汽車停車位數則為74.5萬，加上其他縣市的外來車輛，停車位明顯供不應求。



除公用停車位及付費停車場外，業者進一步以「共用車位」概念釋放私人車位。USPACE公司研發智慧地鎖，取代傳統手動地鎖，採用低工耗藍芽晶片，可透過雲端配對控制開啟，受到外力入侵時會發出警報，並內建緩衝馬達，方便車位持有人管理維護。



此外，USPACE公司考慮到共享車位時的安全問題，接受智慧地鎖申請時，會評估社區是否具有單一進出口閘道管制、設有保全警衛、安全攝影機及樓層分層權限等，並協助與社區管委會及住戶溝通，以「協助管理」的方式，推廣共享模式。



USPACE也與沒有自設停車場的餐廳商家合作，讓顧客能在訂位同時預定車位，免去駕駛獨自在外尋找車位，無法吃到熱騰騰餐點的困擾。



而經過多次轉型成為智能感測器及雲端自動控制品牌的尼采實業股份有限公司，則以停車空位資訊即時更新為切入點，設計出可安裝在地面上的地磁感測器，感測車輛進入或離開車位的磁場變化，經由最先進的NBIoT或LoRa無線傳輸網路回報至管理中心平台，即時更新空位資訊。



尼采實業副總經理張世模表示，有時候並非沒有車位，而是「找不到」，若能即時取得鄰近空位資訊，應能提升車位使用效率。他表示，尼采實業目前正從新北市部分路段開始洽談，逐步投入「智慧停車」市場。1061004