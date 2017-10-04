（中央社記者蘇木春台中4日電）力勤農產公司梁姓負責人日前遭查獲以旗下公司進口含瘦肉精豬肉產品，台中市衛生局表示，梁姓負責人旗下雖有不同公司，但衛生局已掌握、列入加強稽查對象，再罰力勤1032萬元。



台中市政府今天發布新聞稿指出，力勤農產公司今年5月間被查獲違法販賣逾期食品，台中市衛生局緊急封存肉品1.6萬公斤，並對業者開出新台幣1200萬元罰鍰。



力勤公司梁姓負責人則仍以旗下兆基冷凍公司名義，進口一批含有瘦肉精的「冷凍豬腳」，但在邊境遭衛生福利部食品藥物管理署查獲並將在近日銷毀，並未流入市面。



台中市衛生局指出，力勤農產公司梁姓負責人，同時兼任兆基冷凍公司、兆烽企業公司負責人，而兆基冷凍的前身為奇葳食品，在民國105年7月6日改名，由梁男的王姓妻子擔任負責人。此外，梁男也在105年4月1日成立兆強行，並擔任負責人，但已在今年6月3日歇業，力勤相關企業與變動，衛生局均密切掌握，並列入定期加強稽查對象。



台中市衛生局也強調，梁男利用不同公司名義進口、銷售肉品，僅勒令力勤公司停業並非釜底抽薪的方法，因此改以梁男為中心，加強查緝他名下所有公司的食品衛生，自今年5月起已稽查相關公司、冷凍庫21次，並抽驗產品送驗。



對於力勤農產公司遭罰1200萬元，卻不服訴願一事，台中市衛生局表示，雖然業者依法訴願成功，但市府維護食安決心沒有改變，因此再度裁罰力勤公司1032萬元，盼業者不要以身試法。1061004