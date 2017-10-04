日期:10月4日消息，WTA皇冠系列賽中國網球公開賽全面繼續第二輪的較量。中國金花彭帥表現出極佳的狀態，以6-3/6-2直落兩盤擊敗羅馬尼亞怪球手尼庫萊斯庫，時隔5年再次晉級16強將對陣今年法網冠軍奧斯塔彭科，後者以6-3/7-5擊敗斯托瑟。

彭帥在首輪比賽中遭遇苦戰，不過中國金花還是通過考驗在決勝盤驚險勝出。她現在的冠軍排名排在25位左右，想要直接入圍珠海賽還需在中網有所表現。世界排名第65位的尼庫萊斯庫首輪大勝英國人孔塔，這位羅馬尼亞人曾經在北京打入過中網四強。兩位球員此前一共有過五次交手，中國金花2勝3負略佔下風。

比賽伊始，尼庫萊斯庫就依靠擅長的切削球調動取得了破發，但彭帥隨即在一記大力擊球后實現回破，比分形成1-1平。兩人隨後再次交換髮球局，中國金花提升一發質量后首次保發，以3-2反超比分。順勢提升士氣的彭帥隨後在0-40落後下連贏五球再次破發得手，但韌勁十足的尼庫萊斯庫沒有自亂陣腳，憑藉積極的往前壓迫再次取得回破，把比分追成3-4。捲土重來的中國名將繼續發揮底線擊球的力量和速度優勢，終於在一次大牌進攻后再度破發得手。抵擋住羅馬尼亞怪球手的反撲，化解破發點保發的彭帥就以6-3先下一盤。

火力全開的彭帥次盤開局就依靠反手直線制勝球破發得手，以1-0領先。雖然頑強的尼庫萊斯庫隨後在0-40落後下連贏五球逆轉回破，但心態保持穩定的彭帥還是憑藉犀利的底線進攻再度破發得手，帶著2-1的優勢進入局間休息。重返球場的羅馬尼亞姑娘展開瘋狂反撲，不過金花一姐沒有慌亂，化解兩個破發點保發后，把優勢擴大到3-1。士氣受挫的尼庫萊斯庫失誤明顯增多，彭帥把握機會連續搶分，連破帶保后把優勢擴大到5-1。羅馬尼亞姑娘雖在盤末追回一局，但沒有受影響的彭帥最終把握住第三個賽點，以6-2取勝，時隔5年重返中網16強。

9號種子奧斯塔彭科今天的對手是澳洲老將斯托瑟。今年法網奪冠路上正是淘汰斯托瑟的奧斯塔彭科開局表現強勢，早早取得破發后以2-0領先。經過盤中階段的膠著，拉脫維亞姑娘在第七局再次破發就以5-2拉開比分。儘管澳洲老將隨後挽回發球勝盤局，但奧斯塔彭科還是憑藉犀利的進攻以6-3先拔頭籌。火力全開的奧斯塔彭科次盤很快又以4-2領先。雖然頑強的斯托瑟一度把比分追成5-5平，但進攻手感更佳的拉脫維亞天才還是把握住關鍵球，以7-5笑到最後。

（Benson）