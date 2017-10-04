紐約時間2017年9月30日上午11點，由中國國際文化傳播中心、英雄傳說世界職業搏擊聯盟主辦，美國太陽集團承辦，環球雲視、加勒比聯合財團控股公司、全球夥伴合作平台協辦的「英雄傳說世界職業搏擊聯盟北美總部成立儀式」在紐約君豪大酒店盛大舉行。來自中美兩地的體育及武術界人士、僑商、學界領袖等200多位各界代表出席了大會。這也標誌著中國原創職業搏擊品牌賽事，正式登陸北美，讓中國武術搏擊走出國門，走向世界！

2004年 引領中國武術搏擊開始遠征海外

上世紀90年代，以美國UFC、日本K-1為代表的職業格鬥賽事風靡全球，他們在引領職業格鬥運動的潮流的同時，創造著巨大的價值財富。2004年，「英雄傳說」職業搏擊賽事創始人，「亞洲第一快腿」鄒國俊先生帶領康恩、徐琰、張波、董江濤等弟子，組建了中國首批職業搏擊軍團，首次走進國際擂台，在國際擂台上出現了越來越多的中國身影。

十年征程 引領中國職業搏擊風起雲湧

2007年10月，中國深圳，伴隨著炫麗的燈光和國際一線拳王逐一登場，鄒國俊高舉火炬，點燃中國第一個職業搏擊品牌賽事「英雄傳說」橫空出世。經廣東衛視同步直播，取得極大反響，標誌著屬於中國的第一個職業搏擊品牌賽事誕生，引領中國職業搏擊風起雲湧：

2009年1月，英雄傳說全球慈善大賽在京舉行，用英雄的精神鼓舞地震災難中的人們，並將所有收入捐贈給災區。

2009年12月19日，由英雄傳說團隊協助國家武術協會全權策劃並執行的「第六屆中泰對抗賽」在廣東佛山拉開戰幕，電視收視率和網路點擊率，均創造了中國搏擊的奇迹。

2010年10月，「英雄傳說-決戰雲頂」在馬來西亞開始，深圳衛視和青海衛視聯合17家地方頻道同步直播，網路點擊突破2億，成為中國賽事國際推廣的成功案例。

2011年11月5日，英雄傳說世界自由搏擊王者爭霸賽在湖南長沙賀龍體育場成功舉行，6萬人現場首開歷史先河，湖南衛視國際頻道向全世界36個國家同步直播

2015年開始，「英雄傳說」率先建立實行完整賽制，第一賽季「亞洲巔峰」攜手中國武術協會，廣發英雄召集令，最終32名精英入選自由搏擊國家隊，迎戰以中國、泰國為主的亞洲搏擊強國，歷經4大戰區，連續11周巔峰對決，戰火蔓延北京、深圳、重慶至敦煌，CCTV-5全程跟蹤報導，青海衛視連續11周現場直播。

2016年，「亞洲巔峰」戰火再起，以中國、日本、泰國為主要陣容的亞洲搏擊三國，歷經北京、深圳、福建三大賽區，會師大漠阿拉善，爭奪亞洲金腰帶， CCTV-5全程跟蹤報導，青海衛視全程現場直播。

2017年，英雄傳說歷經賽區淘汰，全國選拔，再次組建中國職業搏擊軍團，歷經「世界之窗」中國深圳、「塞北江南」牡丹江，集結「五嶽獨尊「泰山之巔。全國近千家職業俱樂部參與賽事。

源自中國 屬於世界 北美賽區揭牌

紐約時間9月30日上午11點，在各界代表、媒體的見證下，「英雄傳說」職業搏擊聯盟北美總部揭牌成立，中國職業搏擊以更國際化的語言，向全世界表達中國的符號。

發佈會現場，「英雄傳說」職業搏擊賽事委員會執行主席鄒國俊先生說：英雄傳說來自中國，但她屬於世界。我們從來不會去想佔領世界任何一個地方，因為一個文化的成功，不是我們去擁有全世界，而是屬於全世界。我們要用國際化的語言，國際化的視野，我們去融入，找到這個社會、以及世界的需求。目前中國應該是世界格鬥的中心，因為我們有用十三億以上的人群。我們在這個互聯網時代迎來了職業搏擊的發展，當下全世界最頂級的格鬥明星，他們都已能夠站在中國的舞台上進行比賽為榮。我們今天來到紐約，把我們這樣的一個理念，把我們屬於全世界這樣的一個理念，包括我們的價值觀，我們要大聲地說出來，這次我們北美總部的成立，在這樣一個特別的日子里能夠把大家聚在一起，在這個時代發展的滾滾潮流當中，我們更需要的是去建立我們的價值觀，然後去傳遞我們的價值觀，英雄主義就是我們的價值觀。

太陽集團與「英雄傳說」的聯手合作，「英雄傳說」--世界自由搏擊王者爭霸賽北美賽區的正式成立，再加上面向全球的環球雲視直播賽事平台，其競技影響力必將進一步增強，其國際知名度必將進一步提升。作為國際自由搏擊職業賽事品牌，其未來必將成為北美最具吸引力和權威性的職業賽事。