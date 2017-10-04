日期:10月4日，世界第一達斯汀-約翰遜今年稍晚時候，將與四個大滿貫冠軍中的三人一起角逐巴哈馬舉行的英雄世界挑戰賽。

與達斯汀-約翰遜一起現身的選手包括：美國公開賽冠軍布魯克斯-科普卡、英國公開賽冠軍喬丹-斯皮思、以及除了贏得美國PGA錦標賽，還贏得聯邦杯總冠 軍的賈斯汀-托馬斯。與此同時，松山英樹將回來衛冕。去年，日本人領先2桿在奧爾巴尼高爾夫海灘俱樂部（Albany Golf & Beach Club）取勝。

泰格-伍茲做東的這場賽事，僅限18人蔘賽，首先獲邀的是衛冕冠軍，其次是當年大滿貫賽冠軍，而餘下來的陣容將按照世界排名填充。除此之外，讚助商擁有2張外卡。

美國大師賽冠軍加西亞不會參加，2016年亞軍亨利克-斯滕森也不會出席。

可是參賽陣容依舊很強，其中大多數人會在這裏角逐年度最後一場比賽。其他參賽者包括：簡森-戴伊、瑞奇-福勒、馬特-庫查爾、賈斯汀-羅斯、亞力克斯- 諾倫（Alex Noren）、馬克-利什曼、湯米-弗利特伍德（Tommy Fleetwood）、弗蘭西斯科-莫里納利（Francesco Molinari）、帕特里克-瑞德、查利-霍夫曼（Charley Hoffman）和凱文-基斯納（Kevin Kisner）。

賽事11月30日至12月3日舉行，最後兩名外卡選手將在隨後公佈。

作為賽事東道主，泰格-伍茲去年在這裏參加了15個多月以來的第一場比賽，可是今年他不會參賽。自從二月份以來，他一直沒有參賽。四月份，他動了第四次腰部手術。

（小風）