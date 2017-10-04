今天是一年一度的中秋佳節，在此章魚哥給大家拜個早年！

杯賽向來都是冷門的溫床，在英格蘭錦標賽的賽場上當然不乏冷門，比如身處乙級聯賽並且9場正式比賽不勝的切斯特菲爾德在客場2-1擊敗了英甲球隊羅瑟漢姆，7場不勝的綠色森林流浪做客2-1戰勝了切爾滕漢姆等等。

國際足壇近些天的焦點一直都在巴薩和皮克身上，在國家隊訓練期間，只要皮克一拿球就會遭到現場球迷的狂噓，甚至是辱罵。此前拉莫斯就已經告誡過他「NO ZUO NO DIE」，但皮看穿並沒有聽從建議，反而變本加厲，這讓二人心生嫌隙。不僅如此，皮克的言行已經影響到了國家隊的團結，有消息稱皮克可能會提前退出，不過經過主帥的調解，二人願意為了國家隊的榮譽擱置爭議。

自拜仁解僱了安切洛蒂后，便一直在尋覓新帥，圖赫爾被視為頭號熱門，范加爾有可能二進宮，恩里克如今也成了候選之一。據悉拜仁高層赫內斯已經與前主帥瓜迪奧拉溝通了換帥的意見，拜仁新主帥很可能在近期確定。

安胖的下課被認為是「內鬼」作祟，這5名內鬼之中便有里貝里。而前拜仁球星巴貝爾則對刀疤臉很不滿意，並且直言不諱道：「在過去的兩年裡，里貝里還沒有為球隊打進過一粒歐冠進球，但是他仍然認為自己可以比肩梅西和C羅。在我看來，有些拜仁球員做得太過分了，他們仍以為自己還是歐冠冠軍和世界冠軍。」老鐵，你這話太扎心了。

本周又將迎來國家隊比賽日，目前威爾士的出線前景並不樂觀，而頭號球星貝爾卻偏偏在這個時候受傷。由於大腿后側肌肉的傷勢，大聖將會錯過最後2場世預賽。大聖在大鬧天宮后養了500年的傷，不知道貝爾什麼時候才會告別傷病。

今日競彩開售的比賽只有3場，其中有2場日本聯賽杯的半決賽。大阪櫻花聯賽遭遇三連敗，爭冠希望基本破滅，球隊的目標將從聯賽轉移到聯賽杯和天皇杯中。大阪櫻花半決賽的對手是同城死敵大阪鋼巴，而日聯杯是大阪鋼巴唯一可以爭奪的錦標。

川崎前鋒曾3次闖進聯賽杯的決賽，但都只獲得了亞軍，本場對手仙台七夕此前還未曾進入過聯賽杯決賽。仙台本賽季9場杯賽總共打進17球，場均進球數接近2個。雖然仙台火力十足，但球隊最近一次擊敗川崎還要追溯到2013賽季。而雙方在日聯杯中交手5次，仙台1平4負未嘗勝績。

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