2017年10月3日晚，鴻坤崑崙決綜合格鬥冠軍賽15在內蒙古阿拉善盟夢想公園火熱開戰，24位中外MMA高手捉對廝殺，共同奉獻了一個火光四射的搏擊不眠之夜。相較於上一次青島站比賽的冷門迭爆，本站賽事的戰況更為慘烈震撼，不僅意外場面頻發，多場比賽選手更力拚至挂彩，血濺鐵籠的場景不斷上演，觀戰拳迷內心的起伏與激動從未停止。

最受關注的壓軸大戰，崑崙決次中量級世界冠軍「金翅大鵬」張立鵬與老對手巴西名將羅德里格·卡波爾上演了驚心動魄的三番大戰。在崑崙決豪取15連勝的張立鵬賽前赴巴西進行針對性訓練，對於勝利可謂志在必得。卡波爾在上一場負於張立鵬后同樣憋足了勁，立志要贏下這場異常重要的終極對抗。開場后兩人拳腿齊發，快速的攻防轉換令人眼花繚亂。就在第一回合行將結束之際，鐵籠內出現了翻天覆地的變化，其中一人被重拳直接擊倒在地，極速跟進的地面砸擊使比賽頓時戛然而止，這樣突如其來的結局令全場觀眾無不驚駭。

中國女子MMA一姐、崑崙決蠅量級/草量級雙料冠軍、韓國TFC大賽冠軍張偉麗本次迎來了她在崑崙決的第六位巴西對手，比安卡·賽迪奧梅耶爾繼承了巴西選手地面技精湛的傳統優勢，過去7場勝利有6次降服對手。崑崙決12戰全勝的張偉麗站立打擊方面更具優勢，拳腿殺傷力在女選手中首屈一指。比賽的第一回合雙方迅速陷入地面纏鬥，危機四伏中，比賽的掌控權多次交換。觀眾期待的終結場面沒有讓人等待太久，首回合尚未結束，一方選手遭到了致命的手臂十字固降服，瞬間失去了作戰能力。

接連上演的兩場中美對抗十分引人矚目。輕量級新星「金剛狼」沙伊蘭迎戰扎克·肖，兩位選手均擅長直來直去的攻擊性打法，上一站比賽分別取得了TKO和降服的終結勝利。本次相遇鐵籠，沙伊蘭和扎克·肖未經試探便大打出手，其中一方在雨點般傾瀉而下的重拳之下迅速潰敗，令觀眾大呼過癮的秒殺戰宣告誕生。雛量級對決，MMA全國冠軍呂振鴻面對泰勒·穆爾，未能延續他上一場TKO「瘋馬」本內特時的極度強勢，雙方在三回合內多次交換主動權，比賽場面跌宕起伏。

哈薩克族小將「邊疆狼」庫爾班江與巴西人米歇爾·佩雷拉均是首度亮相崑崙決，戰鬥慾望極其強烈的兩位選手在比賽中均有閃光時刻，無論是站立還是地面均呈現出勢均力敵的膠著局面，最終把比賽結果交給了計分裁判決定。

唯一一場外國選手的碰撞在兩位年過30的老將之間展開，美國人喬·雷與義大利選手伊瓦西奧·德奧諾弗里奧開場后十分謹慎，但令人意想不到的情況隨即發生，一位選手在後退中不慎摔倒，被對手抓住機會亂拳KO，可謂一著不慎，滿盤皆輸。

其他比賽同樣令每一位觀者熱血沸騰：蒙古族勇士烏小龍與巴西對手法布里西奧·安德雷德血戰滿場；柔術高手李勃霖和19歲俄羅斯新銳古納耶夫同樣上演了飆血大戰，一人的牙齒被硬生生打掉，真正詮釋了搏擊比賽的殘酷；小將孫樹偉面對塞爾維亞悍將皮休克，激烈的對抗場面持續到第二回合突然終止；加拿大全能戰將威爾·羅梅羅大戰楊飛，中國「小飛俠」一記重拳曾把羅梅羅打翻在地，但卻沒能徹底終結對手，比賽最終進入到比分判定階段。此外，地達爾對郝嘉豪、梁輝對羅伯特·梅達拉兩場較量均陷入苦戰，懸念一直保持到了比賽的最後一刻。

欲知比賽勝負屬誰，10月5日晚22：15鎖定CCTV5，關注崑崙決綜合格鬥冠軍賽15精彩實況播出。