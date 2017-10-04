2017年IBF中國職業拳擊聯賽北京賽區10月1日-2日的4場賽區排名賽已經落下帷幕，兩天精彩的比賽給賽場內外的觀眾留下了深刻的印象。

最精彩

星怡體育文化旗下的拳手譚張與職業拳賽新秀譚燚之間的這場154磅次中量級比賽，堪稱北京賽區排名賽最為精彩的一場對決。

已經連續三年參加IBF中國職業拳擊聯賽的譚張擁有較為豐富的職業比賽經驗，賽前拳粉對他的呼聲也最高。外號「鎮海蛟龍」的譚張為這場比賽做了精心的準備，在體能儲備和技能上保持了良好的狀態。而來自吉林省北亞拳擊俱樂部的譚燚雖然是首次參加職業拳擊聯賽，但這位98年出生的小夥子，憑藉著良好的身體條件（身高177 CM、臂展180 CM）和昂揚的鬥志，不停地向老將譚張發起猛攻，比賽火藥味十足。整場比賽節奏明快，有效擊打率高，現場氣氛熱烈，拳聲此起彼伏，最終譚張以點數取勝。

最挑鬥

參加女子112磅蠅量級比賽的鄂奈嚴和賈方玉是兩位90后女將，她們在拳台上英姿颯爽、巾幗不讓鬚眉。來自撫順斯盾搏擊俱樂部的鄂奈嚴在這場比賽中，更是上演了全場最具挑鬥性的一戰。

鄂奈嚴打擊風格非常驃悍，霸氣十足。她的動作乾脆利落地像個男孩子，而且出拳頻繁，經常以挑逗式打法虛晃對手，讓對手露出破綻以發起更猛烈的進攻。整場比賽中，她的組合拳打得流暢，且自信滿滿，最終以點數獲勝。她挑鬥性十足的打法也讓觀眾耳目一新。

最激烈

來自天津申雨職業拳擊俱樂部的馮超和來自遼寧朝陽奧龍拳擊俱樂部的任冀龍兩位拳手也是第一次參加職業拳擊比賽，但兩位年輕的拳手絲毫沒有首次參加職業拳擊比賽的青澀感。比賽一開始，他們便開門見山，硬拳互懟、激戰不止。

在男子160磅中量級四個回合的較量中，這兩位身形高大的拳手（馮超身高175 CM，臂展179 CM；任冀龍身高178 CM，臂展178 CM）打得天旋地轉、不可開交。可以看出兩位新生代拳手體力充沛、勇者無畏、主動進攻意識非常強。最終馮超以點數贏得本場比賽。

最時尚

IBF中國職業拳擊聯賽2017賽季又向職業拳擊舞台推出了不少年輕面孔，這些新生代拳手們作為職業拳擊運動的新鮮血液將通過IBF中國職業拳擊聯賽匯入到職業拳擊的大家庭中。

IBF通過為每一位拳手拍攝和製作時尚大片，讓他們揮灑青春的自信、展現拳擊的魅力、尋找時尚的自我、傳遞社會正能量。

最幽默

2017年IBF中國職業拳擊聯賽開賽之際，正值電影《羞羞的鐵拳》在全國各大院線上映，參加比賽的拳手們也跟著這部國產喜劇的同步上映，在朋友圈和微博幽默了一把。

國慶期間，選擇看《羞羞的鐵拳》還是「赤裸裸的鐵拳」的話題瞬間刷曝了朋友圈，拳迷們也看到了中國拳手幽默調皮的一面。

最欣慰

新賽季新氣象，2017年IBF中國職業拳擊聯賽最可喜的變化就是參賽拳手的身體素質和專業水平呈現出更高的質量，他們更加自信、更加好勝、更會表現自我。

我們有理由相信，中國職業拳擊的明天會更好，中國由拳擊大國邁向拳擊強國的步伐正在加速。

北京賽區的比賽讓人意猶未盡，想看IBF中國職業拳擊聯賽的觀眾可繼續關注徐州賽區的比賽，作為IBF中國新賽區的徐州將繼續接力，於10月5日-6日在徐州奧林匹克中心開展為期兩天的比賽（下午場15：00-17：00，晚上場19：30-21：30）。