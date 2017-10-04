[上期中3+1]

上期開獎號碼：14 19 20 25 31+06 08，前區五區比0：1：2：1：1，大小比4：1，奇偶比3：2，和值109，012路比0：3：2。後區0 2路組合，奇偶比0：2，大小比1：1。

17116期整體走勢分析及預測：

[前區分析]：《注：共分五個區間，以每7個號碼球為一區間》

1、奇偶比例：近十期整體來看，奇偶數近期奇偶數出號波動，上期奇偶比3：2，新的一期看好奇數多出，設防奇偶比3：2組合。

2、重號分析：上期重碼開0個，近期重號上獎走勢波動，新的一期推薦19。

3、連號分析：上期連碼開出1組，近期連號走勢波動，新的一期出號低調設防，本期推薦無。

4、和值分析：上期出號重心著重大碼，和值較上期大幅升至109點，本期重點大碼，本期和值走勢略降，看好90~110之間出號。

5、區間比分析：上期區間比0：1：2：1：1，一區出號暫緩，新的一期注意各區繼續穩定回補，龍頭有望在一區出號，參考1路碼07開出。

[後區分析]：《注：共分兩個區間，以每6個號碼球為一區間》

上期開出06 08，偶偶、小大、0 2路組合。近期大小號分佈振蕩，奇偶數波動分佈，根據近期走勢來看，新的一期大小方面主看均衡組合；奇偶方面看好全偶分佈。

[號碼推薦]：

1、前區推薦（12碼）：03 07 10 13 15 17 19 21 24 30 32 34

2、後區推薦（4碼）：04 08 09 10

單挑一注（5+2）：07 13 19 30 32+04 08

（眾彩網）