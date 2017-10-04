金麒麟大樂透第17117期預測：後區兩膽01 09北京新浪網 (2017-10-04 16:13)
[上期中2+1]
第17115期回顧：前區號碼14 19 20 25 31 後區06 08
金麒麟大樂透第17116期預測
前區號碼：
（05 22）04 09 10 15 17 26 29 30 35
後區號碼：
（01 09）03 08 10
（個人觀點，僅供參考！）
（眾彩網）
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