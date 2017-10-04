今天恰逢中國傳統佳節——中秋節，周琦則是在美國度過了一個不同尋常的節日，他代表火箭出戰了新賽季首場季前賽，在出場5分鐘時間里，1投1中得到3分2個籃板2次蓋帽，賽后，周琦也在微博中送去了自己的中秋祝福。

「人在異鄉為異客，每逢佳節倍思親，一刷朋友圈全是發吃的拉仇恨，想念大月餅，大閘蟹，祝大家中秋快樂，闔家團圓。」周琦在微博中寫道，他還發出了一串表情，從文字中不難看出，周琦的心情很不錯。

（何瑞鳴）