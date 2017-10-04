日期:10月4日消息，2017年世界羽聯超級系列賽法國公開賽簽表出爐，本次比賽將於10月24日-29日在巴黎進行。男單上半區激戰慘烈，林李大戰和雙龍會或同時在1/4決賽上演。女單方面，國羽小花陳曉欣再遇硬簽，首輪便將挑戰世界第一戴資穎。而男雙方面，因為洪煒退役，柴飈將與王懿律搭檔。

男單方面，丹麥名將阿塞爾森位列賽會頭號種子，首輪迎戰泰國人薩恩索姆布恩蘇克。3號種子林丹位居上半區，率先對陣印尼猛將安東尼-金丁，隨後將極有可能對陣中國香港老將胡贇。如能順利過關，林丹很有可能與李宗偉爭奪1張四強門票，林李大戰也將在1/4決賽上演。

6號種子諶龍率先對陣印度人賈亞拉姆，隨後迎戰丹麥新秀安東森與黃宇翔之間的勝者。如果諶龍能連過兩關，將既有可能在1/4決賽遭遇近來風頭正盛的丹麥名將阿塞爾森。而兩人之間的勝者又將與林丹或李宗偉爭奪一張決賽門票。上半區的爭奪可謂是異常激烈。

男單下半區，2號種子韓國一哥孫完虎首輪對陣丹麥老將維廷胡斯，4號種子石宇奇率先與印度人維爾瑪交鋒。石宇奇想要進入四強，最大的對手是8號種子印度名將斯里坎斯。而喬斌率先與一位資格賽選手對壘，隨後極有可能挑戰5號種子中國台北名將周天成。

女單方面，陳曉欣在首輪便將遭遇賽會頭號種子中國台北名將戴資穎，國羽小花無需想太多結果，儘力衝擊對手就好。6號種子孫瑜位居下半區，首輪對陣印尼選手拉馬蒂尼，隨後極有可能與隊友陳雨菲同室操戈。不出意外，國羽內戰之間的勝者將與印度名將辛杜爭奪一張4強席位。另外，7號種子何冰嬌首輪對陣美國名將張蓓雯，想要晉級4強，還需要闖過西班牙名將馬林這關。

男雙方面，印尼強檔吉迪恩/蘇卡姆喬、丹麥組合鮑伊/摩根森分列賽會前兩號種子，首輪均對陣資格賽組合。4號種子李俊慧/劉雨辰率先對陣印尼組合阿爾弗蘭/阿迪安托，5號種子張楠/劉成首先與丹麥組合克里斯蒂安森/道高交手，因為洪煒退役，柴飈將與王懿律搭檔出戰本次比賽，這對新組合首輪挑戰8號種子中國台北組合陳宏麟/王齊麟。此外，年輕組合何濟霆/譚強將參加資格賽爭奪。

女雙方面，奧運冠軍日本組合松友美佐紀/高橋禮華率先迎戰荷蘭組合皮克/塞爾寧，2號種子陳清晨/賈一凡迎來丹麥組合芬妮-伊普森/索比的挑戰，5號種子黃東萍/李茵暉首輪對陣英格蘭組合史密斯/沃克爾。杜玥/徐涯率先對陣一對德國組合，如能順利過關，將極有可能在第二輪與陳清晨/賈一凡上演德比戰。此外，黃雅瓊/於小含將參加資格賽爭奪。

混雙方面，鄭思維/陳清晨、魯愷/黃雅瓊首輪均將對陣印尼組合。6號種子張楠/李茵暉率先與小林優吾/松友美佐紀交鋒。而何濟霆/杜玥則將在首輪迎戰德國組合拉姆福斯/伊莎貝爾。如能順利過關，兩位小將很有可能在第二輪與鄭思維/陳清晨同室操戈。

（空山鳥語）