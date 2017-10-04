白晝之夜7日登場 台電大樓白夜海域中央社 (2017-10-04 16:30)
台電公司響應白晝之夜活動，7日晚間將有來自法國行為藝術團隊的「白夜海浴 」，當代藝術家會身扮成復古直條紋人偶，在入夜後的台電大樓前做日光浴。（策展團隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 106年10月4日
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