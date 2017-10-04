白晝之夜將至 台電大樓化身電光競技場中央社 (2017-10-04 16:30)
台北北門去年首辦「白晝之夜」吸引約20萬人參與，今年移師至公館溫羅汀人文街區舉辦，台電大樓透過開放空間結合藝術展演跨界參與，7日將變身成為「電光馬戲競技場」。（策展團隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 106年10月4日
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