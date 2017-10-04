（中央社記者吳家豪台北2017年10月4日電）電腦大廠華碩（2357）於巴西發表ZenFone 4系列智慧型手機，搶攻中南美市場；法人認為，華碩今年將持續受到消費性筆電、個人電腦需求疲軟影響，且手機事業因價格競爭恐持續虧損。



華碩10月3日由執行長沈振來率領團隊前往巴西聖保羅，於拉丁美洲最大室內表演場地Citibank Hall舉辦發表會，在巴西市場推出首款採用高通Snapdragon 660/630處理器的ZenFone 4智慧型手機，合作夥伴高通資深副總裁暨拉丁美洲總裁史坦豪瑟（Rafael Steinhauser）也親自到場站台。



華碩發布新聞稿指出，巴西目前以ZenFone 3以及大電量的ZenFone 3 Max最為熱銷，如今再推出包含ZenFone 4、ZenFone 4 Selfie、ZenFone 4 Selfie Pro以及ZenFone 4 Max等系列產品，為中南美市場帶來新一代智慧型手機體驗。



沈振來於8月11日法人說明會上表示，除了中國大陸、印度這兩個市場之外，華碩手機在其他市場如巴西、義大利、俄羅斯、日本、菲律賓、印尼、台灣，平均售價做了很大改善，銷量也在慢慢成長，在這些國家都已獲利。



國內法人研究報告指出，在手機業務上，華碩預期平均售價與出貨量將會增加，未來將調整中國大陸與印度市場策略，以致力於手機業務轉虧為盈；華碩先前表示，顯著的獲利率改善需等到2018年第2季才可顯現。



法人認為，華碩2017年將持續受消費性筆電、個人電腦需求疲軟影響，且手機事業因價格競爭拖累，恐持續虧損。