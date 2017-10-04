日經印度9月PMI 顯示印度製造業復甦中央社 (2017-10-04 16:12)
（中央社記者康世人新德里4日專電）歷經4到6月經濟成長創3年新低後，印度經濟在8、9月出現起色。日經公布印度9月製造業採購經理人指數達51.2，顯示製造業已連續兩個月擴張。
根據日經公布的報告顯示，印度9月的製造業採購經理人指數（PMI）達51.2，與8月相較持平。
PMI數字在50以上顯示產業持續擴張成長，50以下顯示產業萎縮。
印度8、9月連續兩個月的PMI指數都在50以上，對印度4到6月的國內生產毛額（GDP）出現5.7%的近期低成長率來說，代表印度經濟已出現復甦跡象。
不過市調研究機構IHS Markit，仍把印度財政年度（2017年4月到2018年3月）的GDP成長率調降為6.8%。
IHS Markit經濟分析師多蒂雅（Aashna Dodhia）在報告指出，印度9月的PMI等經濟數據令人感到鼓舞，產業已從7月在商品與服務稅干擾的情況中逐漸復甦，但近期的經濟衝擊仍對成長產生影響。
專家認為，印度經濟在總理莫迪（Narendra Modi）政府於2016年11月宣布廢舊大鈔，以及今年7月推動新稅制後，對印度經濟產生無可避免的干擾和衝擊，導致成長下滑。
「印度人報」（The Hindu）引述多蒂雅的分析報導，由於製造業者預期政策將帶來長期收益，因此對經濟前景信心加強。雖然製造業9月成本升高，但將視新的經濟顧問委員會能否透過貨幣政策等，強化經濟復甦。1061004
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
AIR VEER．SPIGEN Air．ipad air 2 64g．AIR 床墊．AIR-02．HONEY air．Air Ionizer．ULTIMATE air．iPad Air 3g．Wi-Fi Air 2．air macbook．AIR-10W．odlo AIR．s-air．air 64g．air racing．Lebron AIR．華碩 air．ipad air．air sponge．Air Cooler．NIKE AIR NSW．iGlaze air．TIFFANY AIR．ipod air．AIR-4．air mac．air 貓砂．Dyson Air Multiplier．CRIMSON air
統一發票7-8月期 千萬獎得主11人【中央社】
新款iPhone至少5起「爆裂」 客服：主要或因運輸不當【北京新浪網】
槍企股票漲防彈衣走俏 最慘槍擊案后美國人忙著買槍【北京新浪網】
股價漲538%市值激增 分析稱恆大「儲糧」真的不多了【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》