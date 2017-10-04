（中央社記者康世人新德里4日專電）歷經4到6月經濟成長創3年新低後，印度經濟在8、9月出現起色。日經公布印度9月製造業採購經理人指數達51.2，顯示製造業已連續兩個月擴張。



根據日經公布的報告顯示，印度9月的製造業採購經理人指數（PMI）達51.2，與8月相較持平。



PMI數字在50以上顯示產業持續擴張成長，50以下顯示產業萎縮。



印度8、9月連續兩個月的PMI指數都在50以上，對印度4到6月的國內生產毛額（GDP）出現5.7%的近期低成長率來說，代表印度經濟已出現復甦跡象。



不過市調研究機構IHS Markit，仍把印度財政年度（2017年4月到2018年3月）的GDP成長率調降為6.8%。



IHS Markit經濟分析師多蒂雅（Aashna Dodhia）在報告指出，印度9月的PMI等經濟數據令人感到鼓舞，產業已從7月在商品與服務稅干擾的情況中逐漸復甦，但近期的經濟衝擊仍對成長產生影響。



專家認為，印度經濟在總理莫迪（Narendra Modi）政府於2016年11月宣布廢舊大鈔，以及今年7月推動新稅制後，對印度經濟產生無可避免的干擾和衝擊，導致成長下滑。



「印度人報」（The Hindu）引述多蒂雅的分析報導，由於製造業者預期政策將帶來長期收益，因此對經濟前景信心加強。雖然製造業9月成本升高，但將視新的經濟顧問委員會能否透過貨幣政策等，強化經濟復甦。1061004