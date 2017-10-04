▲「北台灣媽祖文化節」即將於10月7日在台北市士林熱烈展開。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.10.04）

由鴻海科技集團董事長郭台銘主導的「湄洲媽祖巡安新北」活動圓滿落幕，湄洲媽祖已轉往中南部進行接下來的遶境行程。然而另一大盛事，由「士林慈諴宮」與「台北市政府民政局」共同主辦的「北台灣媽祖文化節」，即將於7日在台北市士林熱烈展開。主辦單位特別邀請中南部幾間大型宮廟一同北上贊境，如，北港朝天宮、土庫順天宮、全臺開基永華宮等，其中有「台灣媽祖信仰總本山」之稱的北港朝天宮，此次預計出動千餘人北上參與，備受矚目。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，慈諴宮和朝天宮的淵源很深，互動頻繁，此次本宮將會出動即將除役的「國寶級祖媽鑾轎」北上遶境賜福，除此之外，包含台灣三大炮之一的「北港犁炮」、百年藝陣金聲順開路鼓、哨角、執事牌、閭山堂神童團、彌勒團、電音三太子、金垂髫太子爺轎班會、報馬仔、莊儀團、虎爺會等，可說是全體總動員、精銳盡出，將原汁原味的國家指定無形文化資產「北港迓媽祖」盛況移師北台灣，歡迎各位朋友到場欣賞。

▲朝天宮董事長蔡咏鍀表示，「北港迓媽祖」盛況移師北台灣，歡迎各位朋友到場欣賞。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.10.04）

朝天宮組長紀仁智指出，「國寶級祖媽鑾轎」即將除役，能近距離欣賞到此頂神轎的精緻雕工，實屬非常難得的機緣；此外，「金垂髫太子爺轎班會」是全國唯一由兒童組成的轎班會，也非常具有可看性。

北港媽祖轎班志工陳先生私下表示，每次跟隨北港媽祖出外境，看許多外地信徒激動的神情，總令志工們為之動容，所以每次朝天宮號召，大家都會撥空參與；還經常為了名額限制而搶破頭。北港人對於媽祖的虔誠，簡直到了瘋狂的地步。回顧前一次北港媽到士林遶境，為民國76年，北港朝天宮「媽祖成道千年環島遶境」，已逾30年未到士林遶境賜福，不妨周末一起到士林體驗「北港迎媽祖」的震撼力吧。特別提醒，此次活動遶境路線分為藍線及紅線，由於北港朝天宮陣容浩大，考量交管措施，分配為藍線，請大家把握難得的機會。

▲「金垂髫太子爺轎班會」是全國唯一由兒童組成的轎班會，也非常具有可看性。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.10.04）



