匡吉排列三第17270期預測：本期個位關注奇數北京新浪網 (2017-10-04 15:59)
上期開出938，奇奇偶、大小大、冷熱溫、002路的形態。
本期百位大、偶、溫、2路是本期號碼的首選。詳情請看「福彩3D預測」「福彩3D分析圖、遺漏表」的遺漏各項指標。從上面的條件中我們首選8這個號，次一級是5這個數。
十位小、奇、溫、1路是本期十位數上的首選，從上面的條件中我們可以得出首選1，而次一級關注7這個數。
個位大、奇、溫、2路是本期個位數上的首選。從上面的條件中我們可以得出首選5，次一級只有找到9個數。
得出以上號碼為：百位3、5、8，十位1、6、7，個位2、5、9。 當然，以上的選號是從正常的方向去選，找出符合條件的號碼。而我也經常從逆向思維從中找出條件完全相反的號碼來投注。本期從整體上看，選擇小大大、偶奇偶的欲出幾率得出百位8、十位1、個位5，來進行綜合投注。
組選：365 362 579 515 572 579 862 865 819 875 879 815
（彩報網）
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