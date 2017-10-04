17269排列三開出045，和值9，為012路，小小大，偶偶奇形態。

最近10期來，012路和值比為3：2：5，本期可重點關注1路和值，另外重點防0路和值。上期開出小

區和值9，預計本期和值振幅較大，本期可重點關注中大區和值。和值關注：13 15 18 19。

上期開出小小大的形態獎號，本期關注：一小兩大與一大兩小形態。

上期開出偶偶奇形態獎號，本期可重點關注兩偶一奇與兩奇一偶形態獎號開出

最近10期內大小跨度比為7：3，本期可重點關注小跨度。最近10期內奇偶跨度比4：6，本期重點關

注奇跨度。本期跨度重點關注1 3 5。

定位：百位468 十位：279 個位：389

數字串：六碼246789 五碼46789

（彩報網）