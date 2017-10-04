[上期中2+1]

上期開獎號碼：14 19 20 25 31+06 08，前區五區比0：1：2：1：1，大小比4：1，奇偶比3：2，和值109，012路比0：3：2。後區0 2路組合，奇偶比0：2，大小比1：1。

本期前區分析：

區間比：上期開出0：1：2：1：1。上期一區號碼暫停分佈。根據往期走勢，本期注意各區出號均衡，推薦比例1：1：1：1：1。

大小比：上期大小比4：1，大碼上獎佔優，近期整體大小碼常規分佈，根據出號走勢，本期小碼出號優勢，留意2大3小組合。

奇偶比：上期奇偶比3：2，奇數上獎優勢，近期整體奇偶分佈波動，根據出號走勢，本期奇數積極多出，推薦3奇2偶形態開出。

和值：上期開出109點，較上期上升43點開出，近期和值走勢起伏波動。本期注意和值小範圍下滑表現，重點關注87點附近開出。

本期後區分析

後區：上期開出06 08，小大、偶偶形態。從近期走勢看，奇數分佈不足，大小碼勢頭穩定，本期小大碼組合重防，奇偶組合開出。

本期推薦

前區（12碼）：03 07 08 09 14 15 22 23 24 29 30 35

後區（4碼）：03 04 09 10

獨推一注：07 14 15 22 29+03 10

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（眾彩網）