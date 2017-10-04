[上期中3+1]

上期開獎號碼：14 19 20 25 31+06 08，前區五區比0：1：2：1：1，大小比4：1，奇偶比3：2，和值109，012路比0：3：2。後區0 2路組合，奇偶比0：2，大小比1：1。

大樂透第17116期分析：

前區分析：

和 值：上期和值109，估計本期在79點左右。

奇偶比：上期奇偶比3：2，估計本期奇數2~3個；

大小比：上期大小比4：1，估計本期小號2~3個；

除4分析：每個號碼除4餘數共有0-3，4個數字。此法細分大樂透號碼，每期必有至少一個餘數不會開出，有利於殺碼和定膽。（除了餘0號碼是8個數字外，其餘都是9個數字組成）

餘1：01 05 09 13 17 21 25 29 33 上期開出號碼25，近10期出號走勢2-1-2-1-1-1-1-2-0-1，近期餘1路號碼波動，目前出號反彈，根據以往走勢，本期餘1號碼繼續設防，參考1~2枚。推薦：09 17 29。

餘2：02 06 10 14 18 22 26 30 34 上期開出號碼14，近10期出號走勢1-1-1-3-2-4-1-1-2-1，近期整體上獎走勢積極，上期出號增加，根據以往出號走勢，本期餘2號碼出號增加，參考1~2枚。推薦：02 18 22 30。

餘3：03 07 11 15 19 23 27 31 35 上期開出號碼19 31，近10期出號走勢1-2-1-1-1-0-1-1-2-2，近期整體走勢表現波動，上期出號繼續，根據出號走勢，本期餘3號穩定回補，參考1~2枚。推薦：11 15 23。

餘0：04 08 12 16 20 24 28 32 上期開出號碼20，近10期出號走勢1-1-0-1-0-2-1-1-1，近10期出號走勢繼續，目前出號平穩，根據走勢，本期餘0號碼設防空碼，參考0~1枚。推薦：04 16。

綜合推薦（12碼）：02 04 09 11 15 16 17 18 22 23 29 30

縮水推薦（8碼）：02 09 15 16 17 18 23 30

後區推薦（4碼）：03 04 07 09

心水推薦（5+2）：02 09 15 23 30+04 09

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（眾彩網）