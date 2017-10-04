日本聯賽杯 大阪櫻花 VS 大阪鋼巴 [競彩 20171004 期 第 001 場]

大阪櫻花上周末聯賽客場對陣川崎前鋒，球隊全場崩盤，最終1：5慘敗。球隊近期狀態萎靡，聯賽中已經慘遭三連敗，最近兩場均被對手屠殺，積分榜降至第五位，而大阪鋼巴上周末聯賽主場迎戰實力不俗的橫濱水手，球隊補時階段慘遭絕殺，最終1：2憾負對手。球隊近期各項賽事已經五場不勝且輸足三場，場均失掉兩球以上，球隊目前暫列日職聯中游

Spdex超級指數必髮指數提示33-16-51客勝的必髮指數最高。標盤成交量2萬。凱利方差基本一致，目前客隊的模擬盈虧過高

從Q系統早盤來看勝平負一年回測中客勝概率最高，年化收益率達到了32%。在讓球回測中客勝69%的概率化收益率達到了20%，全場小於2.5球和大於2.5球概率沒有拉開，從早盤的Q系統來看傾向於客勝。

競彩讓球勝負平推薦：讓負

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日本聯賽杯 仙台七夕 VS 川崎前鋒 [競彩 20171004 期 第 002 場]

主隊最近狀態飄忽不定，反觀客隊目前保持著連續4仗各項賽事不敗戰績，兼且後者在雙方近6次交手中未嘗敗績，川崎前鋒此行有望先拔頭籌。 雖然川崎前鋒上月中旬在亞冠杯半準決賽中被同屬日職聯的浦和紅鑽淘汰出局，但前者其後4仗各項賽事錄得3勝1和保持不敗，目前在聯賽上緊咬鹿島鹿角位居次席，而日聯杯及天皇杯則相繼殺入準決賽及半準決賽階段，三項賽事皆有奪標可能，可見川崎前鋒在本土賽場上擁有絕對的實力。

Spdex超級指數必髮指數提示33-19-48早盤客勝略微領先。標盤成交量目前不到3萬

客隊的指數盈虧都在合理範圍之內，凱利方差5和平局的12並沒有拉開

通過Q系統我們看到客勝的佔比高64%且年化收益也在客隊方向，大於2.5球方向也很突出佔比高達71%在凈勝球方面，客勝2球及以上最高，其次是客勝1球，進球分佈3球最高

競彩勝負平推薦：負

作者：長紅

以上為spdex超級指數網早盤提醒，由於未到成交高峰期，可能影響對結果的預測。目前數據成交量還有很大的上升空間，後續數據變化可自行關注spdex超級指數數據。