上期開獎號碼：14 19 20 25 31+06 08，前區五區比0：1：2：1：1，大小比4：1，奇偶比3：2，和值109，012路比0：3：2。後區0 2路組合，奇偶比0：2，大小比1：1。

上期小尾數0-4開出4個號碼，大尾數5-9開出1個號碼。

大樂透第17116期尾數分析預測：

尾0：上期開出號碼20，近10期出號5碼，期間6次斷檔，目前該尾出號走勢波動，本期該尾設防大碼。推薦：30。

尾1：上期開出號碼31，近10期出號5碼，期間6次斷檔，目前該尾出號走勢不穩，本期該尾設防小碼。推薦：11。

尾2：上期開出號碼無，近10期出號5碼，期間5次斷檔，目前該尾出號走勢斷檔，本期該尾設防小碼。推薦：12。

尾3：上期開出號碼無，近10期出號3碼，期間7次斷檔，目前該尾出號走勢不足，本期該尾設防補碼。推薦：03 33。

尾4：上期開出號碼14，近10期出號7碼，期間4次斷檔，目前該尾出號走勢波動，本期該尾設防輪空。推薦：無。

尾5：上期開出號碼25，近10期出號6碼，期間斷檔4期，目前該尾出號走勢不穩，本期該尾設防繼續。推薦：05 15。

尾6：上期開出號碼無，近10期出號5碼，期間斷檔6期，目前該尾出號走勢不足，本期該尾設防大碼。推薦：26。

尾7：上期開出號碼無，近10期開出4碼，期間斷檔6期，目前該尾出號走勢不足，本期該尾設防小碼。推薦：17。

尾8：上期開出號碼無，近10期開出4碼，期間斷檔7期，目前該尾出號走勢不穩，本期該尾設防補碼。推薦：08 28。

尾9：上期開出號碼19，近10期出號6碼，期間斷檔6期，目前該尾出號走勢反彈，本期該尾設防大碼。推薦：19。

前區大底（12碼）：03 05 08 11 12 15 17 19 26 28 30 33

前區縮水（8碼）：03 05 08 11 12 19 26 30

後區四碼：03 04 06 09

後區三碼：03 04 09

後區單挑：04 09

精選一注：03 11 19 26 30+04 09

（個人意見，僅供參考！）

（河南體彩網）