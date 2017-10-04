瀾色大樂透第17116期預測：後區單挑04 09北京新浪網 (2017-10-04 16:04)
上期開獎號碼：14 19 20 25 31+06 08，前區五區比0：1：2：1：1，大小比4：1，奇偶比3：2，和值109，012路比0：3：2。後區0 2路組合，奇偶比0：2，大小比1：1。
上期小尾數0-4開出4個號碼，大尾數5-9開出1個號碼。
大樂透第17116期尾數分析預測：
尾0：上期開出號碼20，近10期出號5碼，期間6次斷檔，目前該尾出號走勢波動，本期該尾設防大碼。推薦：30。
尾1：上期開出號碼31，近10期出號5碼，期間6次斷檔，目前該尾出號走勢不穩，本期該尾設防小碼。推薦：11。
尾2：上期開出號碼無，近10期出號5碼，期間5次斷檔，目前該尾出號走勢斷檔，本期該尾設防小碼。推薦：12。
尾3：上期開出號碼無，近10期出號3碼，期間7次斷檔，目前該尾出號走勢不足，本期該尾設防補碼。推薦：03 33。
尾4：上期開出號碼14，近10期出號7碼，期間4次斷檔，目前該尾出號走勢波動，本期該尾設防輪空。推薦：無。
尾5：上期開出號碼25，近10期出號6碼，期間斷檔4期，目前該尾出號走勢不穩，本期該尾設防繼續。推薦：05 15。
尾6：上期開出號碼無，近10期出號5碼，期間斷檔6期，目前該尾出號走勢不足，本期該尾設防大碼。推薦：26。
尾7：上期開出號碼無，近10期開出4碼，期間斷檔6期，目前該尾出號走勢不足，本期該尾設防小碼。推薦：17。
尾8：上期開出號碼無，近10期開出4碼，期間斷檔7期，目前該尾出號走勢不穩，本期該尾設防補碼。推薦：08 28。
尾9：上期開出號碼19，近10期出號6碼，期間斷檔6期，目前該尾出號走勢反彈，本期該尾設防大碼。推薦：19。
前區大底（12碼）：03 05 08 11 12 15 17 19 26 28 30 33
前區縮水（8碼）：03 05 08 11 12 19 26 30
後區四碼：03 04 06 09
後區三碼：03 04 09
後區單挑：04 09
精選一注：03 11 19 26 30+04 09
（個人意見，僅供參考！）
（河南體彩網）
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