郭果大樂透第17116期預測：本期看好奇偶組合北京新浪網 (2017-10-04 16:09)
[上期中3+1]
上期開獎號碼：14 19 20 25 31+06 08，前區五區比0：1：2：1：1，大小比4：1，奇偶比3：2，和值109，012路比0：3：2。後區0 2路組合，奇偶比0：2，大小比1：1。
大樂透17116期推薦：
前區分析：
奇偶比近3期形態3：2，2：3，3：2上期奇數優勢出號，本期奇數延續優勢，推薦奇偶比值4：1防3：2開出。
大小比近3期形態2：3，2：3，4：1上期大碼出號佔優，本期小碼優勢出號，推薦大小比2：3防3：2組合。
012路比近3期形態1：0：4，3：1：1，0：3：2目前0路出號暫停，本期注意1 2路優勢出號，0路低溫出號，參考012路比1：2：2開出。
和值近5期和值93、94、71，66，109。上期和值走勢上升，本期注意和值略降表現，主看84點附近和值，關注和值區間80~105點之間開出。
後區分析：上期開出06 08
大小方面：上期開出小大，近3期走勢：小大，小大，小大；本期看好小大組合。
奇偶方面：上期開出偶偶，近3期走勢：偶偶，奇偶，偶偶；本期看好奇偶組合。
012路方面：上期開出02路，近3期走勢：1 0，1 0，0 2；本期重點關注10路組合。
本期號碼綜合推薦：
前區推薦（12碼）：03 05 07 08 11 10 15 22 23 24 29 30
前區精選（8碼）：07 08 11 10 15 23 29
後區四碼：01 03 06 09
單挑一注：07 10 15 23 29+01 06
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