（中央社台北4日電）中國人民大學近日舉行80周年校慶。陸媒報導，人大校慶期間收到校友鉅額捐款，總額逾10億人民幣（約新台幣45億元）。校方表示，這些捐款將用於建設教學樓、音樂廳，以及設立教育基金等。



新京報今天報導，中國人民大學昨天舉行通州校區奠基開建典禮。中國人民大學（中共）黨委書記靳諾在典禮中作上述表示。



人大新校區位於通州區潞城鎮北京城市副中心東部，總用地面積約為111.37公頃，是主校區面積的1.5倍多，總建築面積約為145.2萬平方公尺。



報導指出，新校區將分兩期建設實施，工程計劃至2025年建設完成，學生入住規模約為2.2萬人。1061004