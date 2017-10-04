（中央社記者黃麗芸台北4日電）台北北門去年首辦「白晝之夜」吸引約20萬人參與，今年移師至公館溫羅汀人文街區舉辦，台電大樓透過開放空間結合藝術展演跨界參與，7日將變身成為「電光馬戲競技場」。



「2017白晝之夜」將於7日晚間6時至8日清晨6時舉辦，有別去年在舊城區北門周邊舉行，今年移師到台灣大學、溫羅汀街區及客家文化主題公園登場，邀請愛好藝術的民眾「一整夜都別想睡」。



台電公司近年來努力推動開放友善空間並結合在地人文藝術，適逢「2017白晝之夜」移師至公館溫羅汀人文街區舉辦，身為溫羅汀街區的一份子，台電也熱情響應、首次跨界參與活動。



為了和大家在「白晝之夜」一起不睡，台電表示，當晚台電大樓將化身為「電光馬戲競技場」，利用動能劇場開放空間，結合藝術展覽演出，由首位登上國際知名「太陽馬戲團」舞台表演的台灣人陳星合領軍帶來馬戲馬拉松和現場DJ音樂。



其他活動還包括有來自法國行為藝術團隊的「白夜海浴」，由當代藝術家扮裝為復古直條紋人偶，在入夜後的台電大樓前漫步嬉戲和做日光浴，帶來夜晚戶外藝術派對奇特氛圍。



除此之外，台電大樓利用回收路燈所製成的公共藝術作品「日光域」，也將同步響應秀出「白晝之夜（Nuit Blanche）」的活動名稱。



台電指出，白晝之夜活動7日將由藝術家帶領民眾一同踩街開幕，同時還有百組藝術團隊作品同步展出，包括總統府、故宮和北美館也共襄盛舉、開放展出，將台北打造成為一夜限定的大型美術館，邀請大家一起不睡歡度白晝之夜。



白晝之夜起源自2002年法國巴黎的全球夜間城市藝術祭，以開放、免費、公民參與為號召，於每年10月第一個週六跨夜舉行，15年來已有120個城市加入，台北市也於去年首度加入響應，號召約20萬人走進台北舊城。1061004