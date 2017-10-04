（中央社記者陳至中台北4日電）教育部107年度「教育金像獎」短片徵件競賽，今天起至107年1月22日開放投稿，獎金最高為新台幣10萬元。



教育部今天發出新聞稿指出，「教育金像獎」的目的是鼓勵各級學校師生，透過影像紀錄或報導，關心教育相關議題和亮點。得獎作品將透過影展巡迴全台。



「教育金像獎」規定作品的完成日期不能超過一年，今年是必須於106年2月1日以後完成，且影片必須原創，不能運用未經授權的影像、音樂、圖文資料。已獲得國內外獎項的作品、正在參加競賽，以及由政府部門和營利單位出資製作的影片，都不能參賽。



影片限制為15分鐘內，必須附上中英文對照字幕，相關資訊已公布於「教育金像獎」網站上。1061004