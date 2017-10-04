中秋團圓 蘇嘉全：記得給故鄉家人問候中央社 (2017-10-04 15:43)
（中央社記者陳俊華台北4日電）今天是中秋節，立法院長蘇嘉全說，酷熱的夏季已慢慢遠離，天氣逐漸轉涼，在這個傳統團圓的日子，民眾可能忙著讀書或工作，但不管在多遠的地方，「記得給故鄉的家人一個問候」。
蘇嘉全上午在社群網站臉書（Facebook）發文，並附上一張畫有滿月與玉兔，寫著「祝福中秋團圓、平安喜樂」的電子賀卡。蘇嘉全說，「讓我們珍惜彼此、互相祝福」，願大家中秋節快樂平安。
蘇嘉全表示，今天是農曆8月15日，中秋月圓夜，酷熱的夏季已慢慢遠離，日夜的溫差也逐漸轉涼。在這個傳統團圓的日子，可能忙著讀書或是工作，但不管在多遠的地方，記得給故鄉的家人一個問候。1061004
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