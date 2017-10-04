「腸」保健康 腸癌篩檢一管搞定優活健康資訊網 (2017-10-04 15:00)
（優活健康網記者徐平／綜合報導）根據癌症登記資料，每人一生中約有7.7%罹患大腸癌的機率，而研究已證實定期每2年糞便潛血檢查，可有效降低大腸癌死亡率2成至3成，但民眾常自以為健康，以沒時間為藉口，未參與篩檢。目前全國近6成民眾未接受篩檢服務。中秋過節大口吃肉的同時，為了健康過節無負擔，國民健康署呼籲少吃燒烤紅肉與加工肉，多用蔬菜佐肉片，趁團聚時刻把握機會提醒身邊的親友，定期接受大腸癌篩檢。
大腸癌篩檢一管就搞定 檢查前飲食不受限
根據統計高達9成的大腸癌是發生在50歲以後，國民健康署依歐美先進國家醫學實證補助50歲以上至未滿75歲民眾每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查。新型檢查不但不需要限制飲食，只要將採便管在糞便上來回沾幾次，就能以此檢驗糞便中是否有肉眼看不到的血。國民健康署王英偉署長呼籲大家，與其消極天天擔心罹癌，更應該積極接受篩檢。
少肉多菜，規律運動，健康體位
醫學實證指出：規律運動、高纖蔬果有助降低大腸癌風險，而加工肉、紅肉與肥胖已被視為致癌因子。中秋節聚餐，食材的選擇建議用白肉取代紅肉，儘量少吃燒烤與加工肉品，即便選擇烤肉，建議以肉串混合搭配筊白筍、香菇、青椒、玉米筍等富含纖維素的蔬菜，增添飽腹感。
國民健康署呼籲民眾，千萬別為了慶祝節日大開 「吃」戒造成身體的負擔。
現代人由於生活忙碌可能無法每天特別抽出時間運動，建議可利用生活中的空檔分段運動，規律的運動、飲食節制，也可使體力變好，增強免疫力。想要遠離大腸癌的威脅，應多吃蔬果規律運動；50歲以上至未滿75歲民眾再多加上一管，「腸」保健康非難事！
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