（優活健康網記者徐平／綜合報導）中秋節與家人朋友用烤肉的方式敘舊團圓，常常會過量攝取肉類、月餅等高油低纖的飲食，所以中秋節前夕，花蓮慈濟醫院營養科舉辦健康蔬食講座，現場教學如何利用火龍果來做應景的月餅。透過天然蔬果教大家做月餅，低油低糖又簡單，讓大家輕鬆過節飲食少負擔。

火龍果冰皮熱量低 健康又好看

花蓮慈濟醫營養師林妘珊指出，只要混和糯米粉、在來米粉與澄粉，加入少許橄欖油與糖，接著直接用火龍果肉打成的果汁調和成紅色的麵團，經過電鍋蒸熟後再放涼做成冰皮，再包入芋泥餡就是健康好吃又好看的火龍果冰皮月餅，簡單的作法讓現場民眾不論男女老少都能輕鬆上手。

林妘珊營養師表示，火龍果含有維生素B群、C、膳食纖維及鉀等礦物質，同時富含水溶性膳食纖維，再加上果肉裡有如芝麻般的籽，可以促進腸胃蠕動、潤腸通便的效果，紅色果肉中的「甜菜紅素」（Betalains），還有具有抗氧化、抗發炎的效果。

熱量減半 減少身體代謝負擔

透過火龍果本身的果膠及天然甜度，可以減少油跟糖的添加量，減少身體代謝的負擔，比起市面上動輒250到500大卡的月餅，一個火龍果冰心月餅的熱量也只有140大卡，熱量減半口感美味獨特，適合大人小孩一起DIY。

飲食均衡很重要！林妘珊營養師提醒，不論是再好的食材都要注意攝取量，過與不及都可能對身體造成影響，所以，請大家不要因為朋友聚會時的歡樂氣氛，就放縱飲食，飲食失衡後可能會造成便秘、腹瀉，或者是痛風等代謝異常的問題，反而得不償失，只要簡單注意飲食不過量，就能輕鬆健康開心過中秋。

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