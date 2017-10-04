？ ？國慶期間，結婚辦喜事的人家很多，這不，浙江再現了土豪婚禮，聘禮發了528萬，現金堆積如山，需要兩個行李箱才能拿走。

？ ？9月27日的時候，浙江寧波慈溪，一個叫做「阿村同學」的網友在當地論壇發帖爆料：「霸氣！聘禮發了528萬，大家服不服？」

？ ？只見桌子上放了一大堆現金、金條等，非常豪氣。想必很多人看了都很羡慕。而這些現金，更是需要兩個行李箱來裝。

？ ？無獨有偶，在浙江金華東陽也有一場土豪婚禮。據了解，嫁妝包括豪車、兩套別墅、金器、名錶、一千多萬現金等，總價值數千萬。

？ 兩套別墅房產證和以及兩份550萬元銀行存單

？ ？不得不說，有錢人太多！希望10年後，小編也能這麼有錢。