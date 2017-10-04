丁酉年「吟台桂香賀中秋」中秋文化盛會福州上演

？？？？漢服少女舉行中秋拜月祈福儀式。 劉可耕 攝

一群身著漢服的少女款款而來，她們帶來了屬於中秋最古老記憶——拜月祈福。 劉可耕 攝

一群身著漢服的少女款款而來，她們帶來了屬於中秋最古老記憶——拜月祈福。 劉可耕 攝

拜月祈福儀式。 劉可耕 攝

拜月祈福儀式。 劉可耕 攝

在福州特色的「柚子香球」香氣氤氳中，伴隨著少女們輕舒的廣袖，她們用瓜果與鮮花面向月宮虔以致禮，還原了一場最唯美的中秋佳節。 劉可耕 攝

在福州特色的「柚子香球」香氣氤氳中，伴隨著少女們輕舒的廣袖，她們用瓜果與鮮花面向月宮虔以致禮，還原了一場最唯美的中秋佳節。 劉可耕 攝

拜月祈福。 劉可耕 攝

拜月祈福。 劉可耕 攝

10月3日晚，丁酉年「吟台桂香賀中秋」中秋節日文化活動在福州三坊七巷光祿吟台舉行，一場屬於傳統節俗的盛會呈現在福州市民及遊客面前。