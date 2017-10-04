Steam平台上Win7尚未死亡 並可能反超Win10北京新浪網 (2017-10-04 12:19)
讓Windows 7用戶升級操作系統是微軟現在首要任務，特別是因為這個操作系統在2020年1月開始無法繼續獲得微軟官方支持， 但是這個月份市場份額統計數據顯示軟體巨頭在這方面進展並不順利。
Windows 7已經重新獲得了寶貴的市場份額，更糟糕的是 微軟 Windows 10市場份額也大幅下降，特別是在更多用戶實際需要升級的時候。Valve 9月份的最新數據顯示，雖然Windows 10仍然是Steam玩家首選，份額達到45.37%，但和上月份額相比，本月下降幅度不低於4.66%。
同時，Windows 7份額以驚人的速度恢復，達到了41.01%，比上個月增長了6%以上。如果Windows 7和Windows 10都繼續保持目前發展趨勢，那麼後者在下個月很有可能被前者超越，從而使Windows 7再次成為領先者。
現在Steam玩家第三個選擇是Windows 8.1 64位操作系統，份額下降0.78%，目前為5.23%，其次是32位版本的Windows 7，目前份額目前2.98%，仍然是受用戶歡迎的版本。當涉及在Steam上玩遊戲的非Windows操作系統時，蘋果的MacOS是Windows后的第二個選擇，份額2.74%，比上個月下降了0.295%。另一方面，Linux仍然是第三個選擇，目前份額僅為0.6%，比上月下降了0.03%。
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