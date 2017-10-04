後宮秘聞：不同朝代妃子都是如何被安排侍寢的北京新浪網 (2017-10-04 12:34)
說到後宮妃子侍寢，小編不得不說，現在流傳這很多版本，後宮里的帝后妃嬪們侍寢皇上是五花八門，各不相同的。下面我們就來看看，揭秘：不同朝代後宮妃子是如何被安排侍寢的?
說到後宮妃子侍寢，小編不得不說，現在流傳這很多版本，比如：有的說，皇上每夜都要「召幸」一位后妃，要召某妃侍寢，由太監背著或抬到皇上下榻處侍寢，也有的說皇帝入寢被角不裹，被召幸的妃嬪脫光衣服后，就從腳下爬進去等等，這些都是不近情理，憑空臆造出來的。其實，不同的朝代，後宮里的帝后妃嬪們侍寢皇上是五花八門，各不相同的。下面我們就來看看，不同朝代後宮妃子是如何被安排侍寢的?
周代已有負責君主陰事的陰令。漢代的掖廷令「晝漏不盡八刻，白錄所記推當御見者」。就是在夜晚來到之前，記上當日誰侍御寢。東漢以後這件任務由宦官負責。各個朝代，宮中都有一本備忘錄，專記皇帝御幸之事，以備日後查考。如同外廷大臣恪盡職守一樣，負此職的宦官也是一絲不苟。
北魏文成帝偶然登樓四望，見平城宮內有一位美人。文成帝問左右的人，「此婦人佳乎?」眾人一致讚同。於是，文成帝走下白樓，向美婦人走去。二人宿於齋庫。該女李氏因此懷孕。
日後皇太后查問，恰有守庫者在庫牆上記下了當時的時間和事件，兩相核對，無差錯，李氏懷的這個胎得到了承認。由此可知，皇帝辦事固然隨心所欲，記錄者也能捕捉到蹤影，守庫者本不負責此職，事關重大，也得及時記錄。
明代，文書房宦官負責記錄皇帝每晚寢宿所在及所幸宮嬪名字。女官彤史，負責記錄后妃宮女被幸於皇帝的寢所。看來，明代是雙重記錄，宦官與女官，各根據皇帝、后妃宮女的形跡，分別記錄。
明神宗最初偶然御幸宮女王氏，事後隱諱不言。後來王氏有了身孕，太后急於抱孫，查驗了文書房的記錄，然後向神宗說起此事，神宗不願承認。太后遂命人將內起居注拿來讓他看，神宗才不得已承認了。神宗這種態度是因他不再對王氏感興趣，但明代慣例，宮女被幸后懷孕就要進封為妃。他不願封王氏，只想矇混過去。
后妃宮女的佩物--環，在皇帝的御幸制度中有一定的意義。「環」與「還」同音。后妃在侍寢時尋問皇帝何時回去不直言，而是用佩玉鳴佩環，問：「何時大刀頭?」這又拐了一道彎，因環繫於刀頭，使用刀頭代指環。如后妃宮女遇月經，不能侍寢時，也不能直言，而是以丹注面，灼然為識。
蜥蜴因其特有的用途被稱為「守宮」。蜥蜴被用硃砂餵養於器皿中，因以硃砂為食，身體盡赤，食滿七斤以後，將其搗成碎末。用這些赤色粉末塗在或點在宮女肢體上，可以終身不滅，但有房事時則滅。李賀《宮娃歌》中有句詩「蠟光高懸照紗空，花房夜搗紅守宮。」
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