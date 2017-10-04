說到後宮妃子侍寢，小編不得不說，現在流傳這很多版本，後宮里的帝后妃嬪們侍寢皇上是五花八門，各不相同的。下面我們就來看看，揭秘：不同朝代後宮妃子是如何被安排侍寢的?

說到後宮妃子侍寢，小編不得不說，現在流傳這很多版本，比如：有的說，皇上每夜都要「召幸」一位后妃，要召某妃侍寢，由太監背著或抬到皇上下榻處侍寢，也有的說皇帝入寢被角不裹，被召幸的妃嬪脫光衣服后，就從腳下爬進去等等，這些都是不近情理，憑空臆造出來的。其實，不同的朝代，後宮里的帝后妃嬪們侍寢皇上是五花八門，各不相同的。下面我們就來看看，不同朝代後宮妃子是如何被安排侍寢的?

周代已有負責君主陰事的陰令。漢代的掖廷令「晝漏不盡八刻，白錄所記推當御見者」。就是在夜晚來到之前，記上當日誰侍御寢。東漢以後這件任務由宦官負責。各個朝代，宮中都有一本備忘錄，專記皇帝御幸之事，以備日後查考。如同外廷大臣恪盡職守一樣，負此職的宦官也是一絲不苟。