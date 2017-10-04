揭秘：梁山好漢為什麼心甘情願為宋江賣命？北京新浪網 (2017-10-04 12:19)
宋江 的後台是九天玄女。這點很關鍵，如果不清楚這點就很難弄清宋江做事的動機。宋江在遇見九天玄女前是拒絕落草的。而他最終上了梁山正是得到玄女給的三卷天書之後。從前文看，宋江跟 晁蓋 的關係是不錯的。宋江包庇晁蓋，間接救了晁蓋。晁蓋為了救宋江也是發兵攻打州縣。但從晁蓋遺命來看，他是不希望宋江繼承寨主之位的。這跟他之前一再讓位給宋江截然不同。事實這跟宋江架空他沒多大關係。宋江名聲比他大，名氣比他響，能力比他強，號召力一個天一個地，這些晁蓋是知道的，要不然他不會一直要讓宋江來做寨主。那麼在上山之後，他們之間是有了矛盾的。這個矛盾是什麼?跟三卷天書有關。
網路配圖
九天玄女說了，天書只能跟天機星一起看，天機星就是 吳用 。為什麼吳用會堅定的跟宋江站在一長戰線，很明顯是這兩個人一起看了書，統一了思想的緣故。看過原著的人都知道，梁山一百零八人是魔君出世。其中很多人乾的都是殺人越貨，人肉包，強抱婦女之類的勾當。而宋江當寨主后，改聚義分贓廳為忠義堂，可以說給整個隊伍換了一個基調。原來是打劫分贓的，現在要替天行道了。我認為，三卷天書指引了宋江，一是明確了一百零八位兄弟都是誰。否則他不會屢次讓李吳二人用卑鄙的手段誆人上山。尤其體現在 朱仝 身上。
網路配圖
事實上朱仝對梁山可有或無，雖然功夫不錯，但梁山並不缺他這樣的人，為什麼一定要弄他上山，甚至要劈死一個天真可愛的小孩子。答案就一個按書上說的找的。晁蓋不在其中，而且反對宋江招安。所以宋江和吳用把他弄死了。兩人的政治目的完全不同，從朋友到仇人，分分鐘的事。最後 魯智深 圓寂的時候有一首偈語，裏面有一句叫，今日方知我是我。魯說完這句便閉氣而亡。什麼意思呢?魯最後知道了他是魔君之一的身份。不過因為聽從九天玄女的旨意，保衛人皇，洗脫了罪名，所以魯不再在人世停留。直接圓寂回天上了。
網路配圖
全書結束時，除死了的五十幾個頭領外，侍奉人皇者 蕭讓 ， 金大堅 等四人。托入釋門者兩人，魯智深圓寂， 武松 守廟不出。保家衛國者三人， 關勝 ， 呼延灼 ，朱仝。遁入道門者三人， 公孫勝 ， 樊瑞 ， 戴宗 。逃走外國者十數人， 李俊 等。終老山林者二人， 阮小二 ， 燕青 。最終宋江完成任務，帶花 李二 人上路。吳用自縊而死。至此原本嘯聚山林，打家劫舍，做人肉包，下滾刀面的都沒有了。魔君全成正果，洗清罪業。宋江沒什麼用，仗義疏財而已。能讓大家信服，帶領大家招安，也是九天玄女的意思。這種後台不要太硬。
免責聲明：以上內容源自網路，版權歸原作者所有，如有侵犯您的原創版權請告知，我們將儘快刪除相關內容。
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Balenciaga】Florabotanica 實驗玫瑰女性淡香精(100ml TE
- Nike Wmns Free TR Focus 女鞋
- E-BIND-30 電動 膠環機 膠圈機 裝訂機 膠環裝訂機
- 英國 KEF MUO 無線 藍芽喇叭(銀)
- 西德風 SYSFORM S-31PLUS A3 碎紙機
- 【OLYMPUS】M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0(公司貨)+ Manfro
- 【Bernice】防潮防蛀 塑鋼5.4尺四門四抽碗盤櫃(十ㄧ色可選)
- 【PLAYBOY】風琴式長夾 紳士半格兔系列(時尚灰)
- 周大福 迪士尼公主系列 翩然起舞蝶形鑽石18K金戒指-港圍#13
- 【赫根Hagen】Vesper貓用實木家具《遊戲包廂》
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》