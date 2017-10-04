宋江 的後台是九天玄女。這點很關鍵，如果不清楚這點就很難弄清宋江做事的動機。宋江在遇見九天玄女前是拒絕落草的。而他最終上了梁山正是得到玄女給的三卷天書之後。從前文看，宋江跟 晁蓋 的關係是不錯的。宋江包庇晁蓋，間接救了晁蓋。晁蓋為了救宋江也是發兵攻打州縣。但從晁蓋遺命來看，他是不希望宋江繼承寨主之位的。這跟他之前一再讓位給宋江截然不同。事實這跟宋江架空他沒多大關係。宋江名聲比他大，名氣比他響，能力比他強，號召力一個天一個地，這些晁蓋是知道的，要不然他不會一直要讓宋江來做寨主。那麼在上山之後，他們之間是有了矛盾的。這個矛盾是什麼?跟三卷天書有關。

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九天玄女說了，天書只能跟天機星一起看，天機星就是 吳用 。為什麼吳用會堅定的跟宋江站在一長戰線，很明顯是這兩個人一起看了書，統一了思想的緣故。看過原著的人都知道，梁山一百零八人是魔君出世。其中很多人乾的都是殺人越貨，人肉包，強抱婦女之類的勾當。而宋江當寨主后，改聚義分贓廳為忠義堂，可以說給整個隊伍換了一個基調。原來是打劫分贓的，現在要替天行道了。我認為，三卷天書指引了宋江，一是明確了一百零八位兄弟都是誰。否則他不會屢次讓李吳二人用卑鄙的手段誆人上山。尤其體現在 朱仝 身上。