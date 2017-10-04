在中國古代的皇室人員通常在18歲之前就現已成婚了，並且在成婚之前通常都會寵信宮女了，因而皇子在成婚前現已有著嫻熟的性經驗，有的甚至現已生兒育女。

司馬炎 是西晉王朝的建立者，在他任上一致了 三國 ，完成了全國一統的重擔。可是司馬炎並沒有多高興，由於還有一個疑問困惑著他，那就是繼承人的疑問，司馬炎的嫡長子 司馬衷 是歷史上有名的傻 皇帝 ，為此司馬炎可謂是費盡心機。

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很快司馬炎想到了一條計謀，既然兒子傻點，但可以培育下一代，這就意味著司馬衷要趕忙生孩子下一代，於是司馬炎差遣自個後宮的妃子謝玖前往東宮，以自個身體對太子進行性教學，讓太子體驗了解男女房幃之事。司馬衷雖傻，可是仍是一個正常男子，就這樣十二歲的司馬衷在這位宮女的事必躬親的教學下，對男女房中之術不只登峰造極、揮灑自如，並且還使這位宮女 身懷六甲 。