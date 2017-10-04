拉斯維加斯槍擊案：槍手女伴從菲律賓返美協助調查

中新網10月4日電 據外媒報導，美國拉斯維加斯槍擊案槍手帕多克的女伴已從菲律賓啟程返回美國，協助調查造成59人遇害，500多人受傷的案件。

據報導，62歲的丹利在美國聯邦調查局特工的陪同下，於當地時間3日晚上10時左右乘飛機離開馬尼拉，預計將在當地時間4日上午抵達洛杉磯。

拉斯維加斯

據悉，丹利在菲律賓出生，但目前持有的是澳大利亞護照，她於9月25日到達馬尼拉。

報導稱，丹利與帕多克同居，兩人所住的公寓位於內華達州的麥斯奎特，距離拉斯維加斯東北部約145公里。

警方指出，帕多克曾向菲律賓境內的一個銀行賬戶匯了10萬美元。美國國土安全部一名高級官員說，這筆錢的收款人據悉就是丹利。