拉斯維加斯槍擊案：槍手女伴從菲律賓返美協助調查北京新浪網 (2017-10-04 12:10)
拉斯維加斯槍擊案：槍手女伴從菲律賓返美協助調查
中新網10月4日電 據外媒報導，美國拉斯維加斯槍擊案槍手帕多克的女伴已從菲律賓啟程返回美國，協助調查造成59人遇害，500多人受傷的案件。
據報導，62歲的丹利在美國聯邦調查局特工的陪同下，於當地時間3日晚上10時左右乘飛機離開馬尼拉，預計將在當地時間4日上午抵達洛杉磯。
據悉，丹利在菲律賓出生，但目前持有的是澳大利亞護照，她於9月25日到達馬尼拉。
報導稱，丹利與帕多克同居，兩人所住的公寓位於內華達州的麥斯奎特，距離拉斯維加斯東北部約145公里。
警方指出，帕多克曾向菲律賓境內的一個銀行賬戶匯了10萬美元。美國國土安全部一名高級官員說，這筆錢的收款人據悉就是丹利。
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