【手機中國 新聞】谷歌Pixel 2系列即將發佈，據悉將有兩款產品分別為谷歌Pixel 2和谷歌Pixel 2 XL問世。而在發佈在即之際，爆料大神evleaks放出了這兩款新機的定妝照，看來其外觀基本沒跑了。

從渲染圖來看，谷歌Pixel 2屏幕上下邊框尺寸較大，依舊是很傳統的設計，這或與配備較大尺寸的立體聲揚聲器有關。除此外，在外觀上谷歌Pixel 2則採用了圓角全面屏設計，背部採用指紋識別，后蓋採用兩段式設計，或為金屬+玻璃雙材質。就屏佔比而言，谷歌Pixel 2確實遜色於三星S8等全面屏旗艦，但整體上已經有很大升級。

配置方面，傳聞這兩款新機均搭載了驍龍835處理器，擁有64/128GB兩種存儲規格，首發Android 8.1系統。功能上，谷歌Pixel 2系列手機將會搭載一項名為Always-On Song Recognition的新功能，該功能可以隨時幫用戶識別出當前背景播放的音樂，並能在鎖屏界面上自動顯示歌曲名稱和專輯信息。升級的Pixel Launcher功能也將對該機主屏幕和搜索條進行重新設計。