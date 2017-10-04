繼多次提示虛擬貨幣交易風險、七部委叫停代幣融資(ICO)后，國內主要比特幣交易平台及相關人民幣交易業務陸續被關停。對虛擬貨幣交易平台隱匿的風險甚至犯罪情形，須進一步加強監管，以「零容忍」的態度從源頭上堵住金融安全隱患。

比特幣等虛擬貨幣，因可匿名、不受國界限制、不易追蹤等特性，常被不法分子利用，淪為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具。在全球範圍內，由於缺乏透明度且監管缺位，虛擬貨幣平台成為一些地下經濟的首選，變成不法分子暗度陳倉，從事各種犯罪活動的暗道。

借虛擬貨幣概念，炮製傳銷騙局，從事非法活動；非法資金借道虛擬貨幣交易平台，繞過外匯管制，規避打擊……這些披著科技金融創新外衣的違法犯罪行為，隱匿於模糊的交易鏈中，識別、打擊難度大，必須下猛葯、用鐵腕治理。這次監管部門要求關停交易平台，意在防範其風險蔓延，打擊虛擬貨幣領域投機分子，維護金融秩序。

虛擬貨幣始於技術創新，背後的區塊鏈技術，被認為擁有廣闊的發展前景。但創新並不意味著縱容，虛擬貨幣不能是法外之地，更不是逃避監管、藏匿犯罪的地下世界。不容忽視的是，除了交易平台，虛擬貨幣領域仍有許多監管真空，需要各國政府和央行給予足夠的重視，儘快納入監管範疇。

要把虛擬貨幣裝進法律和制度的籠子，堅決落實針對虛擬貨幣「防風險、強監管」的要求。建立健全虛擬貨幣監管框架，選擇有針對性的監管措施，比如對備案管理、許可准入、反洗錢職責和流程、用戶實名、大額交易限額等方面作出具體規定；建立向社會公眾發佈虛擬貨幣交易潛在風險提示的常態化機制等，堅決杜絕一切擾亂金融秩序、影響社會穩定的違法犯罪行為，從源頭上堵住風險隱患。

（來源：新華社）