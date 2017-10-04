▲慶修院首次舉辦單身聯誼派對，吸引20對未婚男女前來參加。（圖／記者鄭志宏攝,2017.10.04）

中秋節農曆8月15日，國曆10月4日正逢月下老人誕辰日，吉安戶政事務所與慶修院結合舉辦未婚聯誼活動，邀約單身男女各20名，在縣定古蹟慶修院內來場不一樣的文化體驗。

吉安慶修院原是「真言宗吉野布教所」，是日治時代日本移民村的宗教信仰據點，為現今東部地區最完整的日式祠廟，已列為花蓮三級古蹟。執行長陳義正表示，這是慶修院第一次舉辦未婚聯誼，完全仿照日本目前最流行的單身聯誼模式，由女生坐在內圈，男生坐在外圈，以順時鐘方向進行，2分鐘內男女生相互了解對方，最後再選出與自己配對成功的對象。

▲美食部落客跳躍的宅男現身單身聯誼派對，期盼找到一段良緣。（圖／記者鄭志宏攝,2017.10.04）

20對男女總共有6個小時的時間相處，從初認識到用餐，下午交換禮物到最後配對。吉安戶政事務所主任李葳表示，國內生育率大副度降低，所以舉辦單身聯誼活動，如果辦的不錯，未來不排除持續下去，主要目的是要創造平台，增加媒合的機會。

陳義正強調，館舍積極推動相關的文化慶典活動，包含有端午鯉魚祭、青葉祭、宗教祈福活動，以及跨年敲鐘等多元活動，深受訪客喜愛，成為花蓮吉安鄉的文化旅遊亮點，慶修院投入籌畫未婚聯誼活動，希望為未婚男女搭起友誼的橋梁。

▲穿著浴衣的男女聯誼在台灣較少見，活動流程完全仿效日本目前流行的聯誼模式（圖／記者鄭志宏攝,2017.10.04）

▲不到1分鐘的時間，從原本不認識的二人，已經可以有初步認識與對談（圖／記者鄭志宏攝,2017.10.04）