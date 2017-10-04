三芝釣客撈到未爆彈 防爆小組到場處理NOWnews今日新聞 (2017-10-04 15:51)
民眾釣魚，未爆彈上鉤！新北市淡水警分局今（4）日下午1時30分獲報，有位黃姓釣客在三芝區後厝漁港釣魚時，撈上一顆未爆彈，緊急派出員警到場拉起封鎖線，並通知軍方防爆小組到場處理。
綜合媒體報導，今天下午1時左右，有位黃姓釣客在三芝區後厝漁港釣魚，眼見釣竿有所反應，收線後拿起漁網一撈，竟發現上鉤的是一顆未爆彈，嚇得馬上通報警察處理。
員警到場後，馬上拉起封鎖線，避免民眾接近受傷，初步目測該未爆彈外表嚴重鏽蝕，不過還無法確定是否仍具殺傷力，警方已通報軍方防爆小組到場處理。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
車撞電桿 婦自救醫 2月嬰頭破留車旁【中廣新聞網】
喝到記憶斷片打人 李婉鈺用LINE道歉：會自我反省【NOWnews今日新聞】
揪閨密男友摩鐵嘿咻 正宮遭起底「曾大鬧爆料公社」【NOWnews今日新聞】
摩鐵抓猴男「富二代」身分曝光 老爸竟是營建業大老【NOWnews今日新聞】
李婉鈺坦承失態 自我反省並戒酒【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》