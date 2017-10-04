民眾釣魚，未爆彈上鉤！新北市淡水警分局今（4）日下午1時30分獲報，有位黃姓釣客在三芝區後厝漁港釣魚時，撈上一顆未爆彈，緊急派出員警到場拉起封鎖線，並通知軍方防爆小組到場處理。

綜合媒體報導，今天下午1時左右，有位黃姓釣客在三芝區後厝漁港釣魚，眼見釣竿有所反應，收線後拿起漁網一撈，竟發現上鉤的是一顆未爆彈，嚇得馬上通報警察處理。

員警到場後，馬上拉起封鎖線，避免民眾接近受傷，初步目測該未爆彈外表嚴重鏽蝕，不過還無法確定是否仍具殺傷力，警方已通報軍方防爆小組到場處理。

