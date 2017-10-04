國慶連假機車考照 旗山監理站第一日不打烊NOWnews今日新聞 (2017-10-04 15:51)
國慶日連續假日不打烊，旗山監理站7日照常舉辦「假日考照門市」。服務項目包括機車考照、初考領機車駕照安全講習、無照駕駛親子班道安講習、汽機車駕照換補發、國際駕照核發、申請駕照日文譯本、職業駕照審驗等各項駕駛人監理業務諮詢服務。
監理站站長楊財惠表示，鑑於上班族與學生族群平日較無法請假，為提供多元服務時段讓民眾選擇，於連續假日第1天辦理機車考照，免請假就能順利報考機車駕照，歡迎鄉親把握時機多加利用。
▲旗山監理站10月7日照常舉辦「假日考照門市」。（圖／記者郭瑞萍攝）
報考時間是從上午8:00到09:30前，持身分證正本、1年內有效之體檢表及照片1張，可現場報名或利用網路預約報名。當日筆路試及格，並完成90分鐘之安全駕駛講習，即可領照。
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